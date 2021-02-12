Koronavirüs demans hastalarını dört kat daha fazla öldürüyor

ABD’de yer alan Case Western Üniversitesi’nden bilim insanları, demans ile Covid-19 arasındaki ilişkiyi inceledi.

Araştırmacılar, geçen yıl 1 Şubat ile 21 Ağustos tarihleri arasında doktorlar tarafından görülen 18 yaş ve üstü yaklaşık 62 milyon kişinin sağlık kayıtları arasında 15 bin 770 Covid vakasını bulunduğunu ve bunların 810'unun demans hastası olduğunu açıkladı.

Sonuçlarda, genel popülasyonla karşılaştırıldığında, Covid-19’un demansı olanlar arasında üç kattan fazla yaygın olduğu görüldü.

DEMANS HASTALARI COVİD-19'A 2,6 KAT DAHA FAZLA YAKALANIYOR

Bununla birlikte ABD'de demans hastalarının yaklaşık yarısı, Covid-19 salgınları için kritik riske sahip olan huzurevlerinde yaşıyor. Huzurevi sakinleri ABD nüfusunun yüzde birini oluşturmasına rağmen, ülkedeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 36'sını oluşturuyor. Ancak, araştırmacılar, bu risk faktörünü hesaba kattıktan sonra bile demansın Covid-19'a yakalanma riskini 2,6 katına çıkardığını buldu.

AŞILAMADA EN YÜKSEK ÖNCELİK DEMANS HASTALARINA VERİLMELİ

İleri yaşın hem Covid-19 ölümleri hem de demans için birincil risk faktörü olması nedeniyle, uzmanlar koronavirüsten ölümlerin bilişsel hastalığı olan kişilerde daha yüksek olduğunu söyledi. Bilim insanları, demans hastalarının koronavirüsten ölme olasılıklarının, diğer yaşlılardan 4,4 kat daha yüksek olduğunu hesapladı.