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Covid-19 denetimleri hız kesmeden devam ediyor

20.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.

Ülke genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme döneminde vali ve kaymakamların başkanlığında yeme içme yerleri, toplu ulaşım araçları ve düğün/nikah salonlarını kapsayan tematik denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 19 Mart’ta tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme-içme yeri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek, lokal, şehir içi toplu ulaşım araçları, düğün, nikah salonları, lunapark ve tematik parklar denetlendi.
Denetimlere 7 bin 474’ü vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü olmak üzere 96 bin 69 personel katıldı. Denetimlerde 111 bin 36 iş yeri, 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı ve 2 bin 617 düğün/nikah salonu kontrol edildi. Toplam bin 127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken, 2 bin 591 işletme/iş yeri ve kişiye idari işlem uygulandığı ifade edildi.
7 bin 474 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katılım sağladığı denetimlerde, 23 bin 478 ekipten oluşan 96 bin 69 personel görev yaptı. Gün boyu süren denetimlerde 111 bin 36 işyeri (restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali) ve 39 bin 627 şehir içi toplu ulaşım aracı, 2 bin 617 düğün/ nikah salonu, bin 694 lunapark ve tematik park kontrol edildi.
Denetimlerde 645 işletme ve iş yeri ile 3 bin 316 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi. Toplam bin 127 iş yeri/işletme ve kişi tedbirlere uyması konusunda uyarılırken 2 bin 591 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 94 suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 56 araç faaliyetten men edilirken, 9 iş yerine kapatma cezası uygulandığı belirtildi.

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