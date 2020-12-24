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Covid-19 dinlemeyen oyun tutkunlarına ceza yağdı

24.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Covid-19 dinlemeyen oyun tutkunlarına ceza yağdı

Sivas’ta Covid-19 nedeni ile uygulanan kısıtlama kurallarını ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 24 müşteri ve işletme sahibine ceza yağdı.Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği ekiplerinin Umuma açık yerlerin denetimleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda; bir okey salonu ve kıraathane denetlendi.

Sivas’ta Covid-19 nedeni ile uygulanan kısıtlama kurallarını ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 24 müşteri ve işletme sahibine ceza yağdı.
Sivas’ta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlâk Büro Amirliği ekiplerinin Umuma açık yerlerin denetimleri kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda; bir okey salonu ve kıraathane denetlendi. İşletmelerde bulunan 24 müşteriye Kabahatler Kanunun 32. maddesine istinaden 392’şer TL olmak üzere toplam 9.408 TL, işletme sahiplerine ise UHK 282. maddesine istinaden 3.150’şer olmak üzere 6.300 TL para cezası uygulanmak üzere tutanak düzenlendi. Ayrıca her iki işletmede sigara içildiği tespit edildi. İki işletme kapatılarak faaliyetlerine son verildi.

Covid-19 dinlemeyen oyun tutkunlarına ceza yağdı

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