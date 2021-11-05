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Covid-19 Dünya Genelinde İnsan Ömrünü Kısalttı

05.11.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesi’nin son araştırmasına göre 31 ülkede ortalama yaşam süresi kısaldı. Araştırmaya göre bu ülkelerin nüfusları, yaşam sürelerinden 28 milyon yıl kaybetti

Yeni bir uluslararası çalışmaya göre Covid-19 pandemisi, geçtiğimiz yıl dünya genelinde yaşam süresinin kısalmasına neden oldu.

Oxford Üniversitesi’nin halk sağlığı profesörlerinden Nazur İslam'ın liderliğinde bir grup araştırmacı, üst orta ve ve yüksek gelirli 37 ülkede yaşam sürelerinde görülen değişiklikleri inceledi. 2005-2019 yılları arasındaki süreyi kıyaslama ölçütü olarak alan çalışma, ölenlerin yaşlarıyla ortalama yaşam sürelerini kıyasladı.

İngiliz bilim dergisi BMJ'de bu hafta yayınlanan çalışmaya göre Rusya, ortalama ömür süresindeki düşüşün en yüksek olduğu ülke. Buna göre Rus erkeklerinin yaşam süreleri 2,33 yıl, kadınlarınınsa 2,14 yıl kısaldı. İkinci sırada yer alan ABD'de erkekler 2,27, kadınlarsa 1,61 yıl kaybetti. Rusya ve ABD'yi erkeklerin 1,96, kadınlarınsa 1,37 yıl kaybettiği Bulgaristan izliyor.

Araştırma, 31 ülkede ortalama yaşam sürelerinde kısalma görüldüğünü ortaya kokuyor. Uzmanlara göre bu ülkelerin nüfusları, yaşam sürelerinden 28 milyon yıl kaybetti.

Danimarka, İzlanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore ve Tayvan ise araştırma kapsamında ortalama yaşam süresinin uzadığının ya da sabit kaldığının belirlendiği altı ülke oldu.

Araştırmacılar Asya, Afrika ve Latin Amerika'daki ülkelerin çoğunun veri eksikliği nedeniyle çalışma kapsamına alınmadığını, bunun, pandeminin gerçek maliyetinin daha da yüksek olabileceği anlamına geldiğini söylüyor.

Corona virüsü pandemisi, ilk kez Çin'de 2019 yılı sonunda tespit edilmesinden bu yana 5 milyon insanın ölümüne neden oldu. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD, 750 bin 430 ölümle tüm dünyada Corona enfeksiyonu nedeniyle en fazla sayıda insanın hayatını kaybettiği ülke.

Öte yandan ABD'de 5-11 yaş arasındaki ilkokul çağı çocuklarına Çarşamba günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky'nin onay vermesinden sonra aşı yapılmaya başlandı. Walensky, yaptığı açıklamayla, CDC'nin bağımsız aşı tavsiye kurulunun Pfizer-BioNTech aşısının düşük dozunun bu yaş grubu için güvenli olduğu tavsiyesini resmen kabul etti.

Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Zients, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin 5-11 yaş arasındaki 28 milyon çocuk için 20 bin doktor muayenehanesi, eczane ve sağlık kliniğine aşıların gönderildiğini söylemiş, programın önümüzdeki hafta "tam güçle" devrede olacağını kaydetmişti.

Pandemiye rağmen Kış Olimpiyatları heyecanı artıyor

Çin devletine ait Global Times gazetesinin haberine göre Pekin'de bir milyondan fazla kişi, 2022 Kış Olimpiyatları'nda gönüllü hizmet etmek için başvuruda bulundu. Şubat ayında başlayacak Kış Olimpiyatları, Çin içinde bazı yerlerde Corona salgınlarının patlak vermesine rağmen heyecanla bekleniyor. Virüsün yayılmasını önlemek için ”sıfır Covid” politikası uygulayan Çinli yetkililer, yaygın Corona virüsü testi ve sıkı kapanma önlemlerine başvuruyor.

Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları, sporcular ve diğer katılımcıların yerel halktan tecrit ederek oluşturulacak ”Covid'den arındırılmış balonda” karantina altına alınarak gerçekleştirilecek. Oyunlara sadece Çin içerisinden izleyici kabul edilecek.

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