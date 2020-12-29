Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'dan daha büyük salgınlar olabileceği uyarısını yaparak 'Bu bir uyarı alarmıydı' dedi

Yılın son basın toplantısını düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 salgınından daha büyük salgınların olabileceği uyarısını yaparak dünyayı hazır olmaya çağırdı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde çevrimiçi düzenlenen toplantıda WHO'nun acil durum ekibi lideri Dr. Mike Ryan, Covid-19 salgınının "dünyanın kırılganlığını ortaya koyduğunu" belirterek, "Bu salgın çok şiddetliydi, tüm dünyayı etkiledi. Fakat 'en büyüğü' değildi. Bu bir uyarı alarmıydı" dedi.

Bu salgından öğrenilmesi gerekenin "birlikte hareket etmenin önemi" olduğunu savunan Dr. Ryan, "Benzeri tehlikeler varlığını sürdürecek. Bilim, tedarik, eğitim, yönetim ve iletişim konularında işleri nasıl daha iyi yürütebileceğimizi öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

'Endemik virüse dönüşecek'

WHO yetkilisi Dr. Ryan, etkili bir küresel aşı programının uygulanması durumunda, koronavirüsün diğer endemik (bölgesel) virüslerden birisi olarak varlığını sürdüreceğini ancak düşük düzeyde bir tehdit arz edeceğini kaydetti:

"Aşının varlığı bulaşıcı hastalığın tamamen yok edilmesini garanti etmiyor. Hassas grupları korumaya öncelik verilmesinin nedeni de bu. İlk hedefimiz yaşamları kurtarmak. Daha sonra topyekun uygulamayla virüsün kökünü kurutma şansımız olabilir."