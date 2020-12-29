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Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'dan daha büyük salgınlar olabileceği uyarısını yaparak 'Bu bir uyarı alarmıydı' dedi

29.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Covid-19: Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'dan daha büyük salgınlar olabileceği uyarısını yaparak 'Bu bir uyarı alarmıydı' dedi

İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde 2020'nin son basın toplantısını düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgınından daha büyük salgınların olabileceği uyarısını yaparak dünyayı hazır olmaya çağırdı.

Yılın son basın toplantısını düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19 salgınından daha büyük salgınların olabileceği uyarısını yaparak dünyayı hazır olmaya çağırdı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde çevrimiçi düzenlenen toplantıda WHO'nun acil durum ekibi lideri Dr. Mike Ryan, Covid-19 salgınının "dünyanın kırılganlığını ortaya koyduğunu" belirterek, "Bu salgın çok şiddetliydi, tüm dünyayı etkiledi. Fakat 'en büyüğü' değildi. Bu bir uyarı alarmıydı" dedi.

Bu salgından öğrenilmesi gerekenin "birlikte hareket etmenin önemi" olduğunu savunan Dr. Ryan, "Benzeri tehlikeler varlığını sürdürecek. Bilim, tedarik, eğitim, yönetim ve iletişim konularında işleri nasıl daha iyi yürütebileceğimizi öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

'Endemik virüse dönüşecek'

WHO yetkilisi Dr. Ryan, etkili bir küresel aşı programının uygulanması durumunda, koronavirüsün diğer endemik (bölgesel) virüslerden birisi olarak varlığını sürdüreceğini ancak düşük düzeyde bir tehdit arz edeceğini kaydetti:

"Aşının varlığı bulaşıcı hastalığın tamamen yok edilmesini garanti etmiyor. Hassas grupları korumaya öncelik verilmesinin nedeni de bu. İlk hedefimiz yaşamları kurtarmak. Daha sonra topyekun uygulamayla virüsün kökünü kurutma şansımız olabilir."

https://www.youtube.com/watch?v=YgzdWATzVic

Örgütün enfeksiyon riskleri konusundaki danışmanı Prof. David Heymann da yaptığı konuşmada, "Aşı uygulamaya geçmiş olsa bile virüsün kaderi, endemik hale gelmesidir" yorumunu yaptı:

"Covid-19, daha önceden yaşadığımız diğer dört koronavirüs türü gibi endemik hale gelecektir ve bazı bölgelerde mutasyona uğramaya devam edecektir. Şanslıyız ki yaşamları koruyacak araçlara sahibiz."

'Aşının bulaştırmaya etkisini bilmiyoruz'

Örgütün kıdemli bilim insanlarından Soumya Swaminathan da aşının ortaya çıkmasının "halk sağlığı tedbirlerinin ortadan kalkması anlamına gelmediği" uyarısını yaparak, aşının hastalığı bulaştırmaya yönelik etkisinin zaman içerisinde görülebileceğini belirtti.

Soumya Swaminathan

"Aşı olan bireylerin virüsü alıp başkalarına bulaştırmayacağına yönelik yeterli kanıta sahip değiliz" diyen Swaminathan, "Aşı olanların da önlemlere dikkat etmeye devam etmesi gerektiğini söylemeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

'Herkes aşıya ulaşana kadar...'

Toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, 2021 yılında yeni zorluklarla karşı karşıya olunacağını belirterek, yeni Covid-19 mutasyonlarını ya da salgınla mücadelede yorgun düşen insanlara verilecek desteği örnek gösterdi.

WHO Başkanı Ghebreyesus, dünyanın her bölgesinde aşıya ihtiyaç duyan herkesin erişimi sağlanmadan örgütün çalışmaya ara vermeyeceğini de ekledi.

Koronavirüs

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