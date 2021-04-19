Covid-19: Dünyada hastalık sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Koronavirüs salgını ilk kez 2019'un Aralık ayı sonunda Çin'in Wuhan kentinde görülmüştü.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 17 Nisan 2021 itibarıyla dünyada koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aştı. Toplam vaka sayısı da 141 milyon 400 bini geçti.

Aşağıdaki harita, dünya genelindeki durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını gösteriyor (Rakamlar *1*9 Nisan'a ait).

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