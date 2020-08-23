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Covid-19: Dünyada neler oluyor?

23.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Hindistan'da rekor artış kaydedilirken, Güney Kore'de önlemler sıkılaştırıldı. Fransa Sağlık Bakanı ise hastalığın gençler arasında yayıldığını bildirdi.Hindistan'da vaka sayısı 3 milyonu aştı

Hindistan'da tespit edilen Covid-19 vaka sayısı üç milyonu aştı. Yeni Delhi hükümeti tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Hindistan'ın, vaka sayısında son üç hafta içinde en çok artış yaşanan ülkeler sıralamasında birinci olduğu belirtildi. Ülke, toplam vaka sayısı sıralamasında ise Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da 3 milyon 44 bin 940 vaka tespit edildi. Son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı ise 69 bin 239. Ülkede şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle 56 bin 706 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de salgının başından bu yana en yüksek vaka artışı

Covid-19 ile mücadele de örnek ülkeler arasında gösterilen Güney Kore'de 7 Mart'tan bu yana en yüksek vaka artışı kaydedildi. Yetkili makamlar 397 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Günlük koronavirüs vaka sayısının 10 gündür 300'ün üzerinde olan ülkede plajlar ve barlar kapatıldı, beyzbol maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildi. Başkent Seul'da Pazartesi gece yarısından itibaren kamusal alanda maske takma zorunluluğu getiriliyor. Vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda okul ve dükkanların da kapatılacağı duyruldu.

Güney Kore Salgın Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezleri Başkanı Jung Eun Kyeong vaka sayısının henüz en yüksek seviyesine ulaşmadığına dikkat çekerek insanları mümkün olduğunca evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Peru'da yasadışı koronavirüs partisine polis baskını: 13 ölü

Peru'nun başkenti Lima'da koronavirüs yasaklarına rağmen bir diskoda düzenlenen ve 120 kişinin katıldığı partiye polis baskını düzenlendi. Polis baskınının yarattığı panik nedeniyle çıkan izdihamda 13 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri üçü polis altı kişinin yaralandığını ve 23 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 20 ile 30 yaşları arasında olduğu belirtiliyor.

Covid-19'un yayılmasını önlemek için toplanma yasağının bulunduğu ülkede pazar günleri de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 585 bin vakanın olduğu ülkede şimdiye kadar 27 bin kişi hayatını kaybetti. Peru, Brezilya ve Meksika'dan sonra Güney Amerika'da, en yüksek vaka sayısının görüldüğü üçüncü ülke konumunda.

Fransız Bakan'dan uyarı: Gençler arasında hızla yayılıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran vaka sayılarının gençler arasında hızla artış gösterdiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Bakan Veran Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajda, virüsün 40 yaş altındaki kişilerde 65 yaş üstü kişilere oranla 4 kat daha hızlı yayıldığını ifade etti. Durumun oldukça riskli olduğuna dikkat çeken Veran "Şubat'ta yaşananların aynısı değil, çünkü şu anda virüs herhangi bir semptom göstermeyen ama bağışıklığı da bulunmayan gençler arasında yayılıyor" ifadesini kullandı.

Fransa'da Cuma günü 4 bin 586 yeni vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 500'e ulaştı.

İtalya'da Covid-19: Günde 1000 yeni vaka

Avrupa'da Covid-19'dan en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İtalya'da Mayıs ayından bu yana vaka sayısı ilk defa 1000'in üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri artışın nedeni olarak ülkeye dönmeye başlayan tatilcileri gösterdi. Vakaların çoğunun semptom göstermeyen gençlerde tespit edildiği belirtiliyor.

Almanya'da deney: 1500 kişilik konser düzenlendi

Almanya'da konser ortamında koronavirüsün nasıl yayılabileceğini gözlemlemek için bir deney yapıldı. Leipzig Üniversitesi tarafından düzenlenen deneye Covid-19 testi negatif olan ve risk grubunda bulunmayan 18 ila 50 yaş arası yaklaşık bin 500 kişi katıldı. Deneyde katılımcıların hepsine takip cihazı verilirken, maske takma zorunluluğu da getirildi. Söz konusu deney için üç farklı senaryo oluşturuldu.

Birinci senaryoda sosyal mesafe kuralı uygulanmadı. İkinci senaryoda katılımcılardan hijyen önlemlerine uyması ve sosyal mesafe kuralını gözetmeleri istendi. Üçüncü senaryoda ise katılımcılar arasında bir buçuk metre kuralı sıkı biçimde uygulandı.

Araştırmacılar katılımcıları üç farklı senaryoda gözlemleyerek izleyici davranışları ve virüsün olası yayılma şekilleri hakkında veri topladı. Araştırma sonuçlarının dört ila altı hafta içinde açıklanması bekleniyor.

dpa,AP,AFP / MY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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