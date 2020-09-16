Covid-19 endişesi anksiyeteyi artırıyor

Acıbadem Adana Hastanesi’nden Psikolog Hande Nacar, korona virüsün bulaşma oranının yüksekliği, kalıcı doku ve organ zararlarına yol açması nedeniyle psikolojik durumu da tehdit ettiğini belirterek, “Sağlık anksiyetesi dediğimiz bir durum son zamanlarda karşımıza en sık çıkan sağlık sorunu. Sağlığımızı Covid-19 kadar düşüncelerimiz de tehdit edebilir. Bu nedenle sağlığımızı korumak için düşüncelerimizin hayatımıza yön verdiğini unutmamalı ve kendimizi rahatlatacak, düşünce kontrolü sağlayacak yollar bulmalıyız” dedi.

Covid-19 pandemisini görünmeyen fizyolojik saldırı olarak niteleyen Baş, “Hızla yayılan virüs, neredeyse vücudumuzdaki tüm hücrelere ve dokulara yapışıyor, kalıcı doku ve organ zararlarına yol açıyor. İnsan fizyolojisini tehdit eden virüs, dolaylı yoldan insan psikolojisini de etkileyerek anksiyete, stres ve davranış bozukluğu gibi sorunlara da neden oldu” diye konuştu.

HASTALANDIĞINA İNANMAK

Pandemi nedeniyle yaşanan kaygı bozukluğunun sağlık anksiyetesi çerçevesine girdiğini anlatan Hande Nacar Baş, şöyle devam etti: