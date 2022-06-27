Covid-19 geçirenler dikkat! İleride bu hastalıkların görülme oranı…

Covid-19’un etkilerinin azaldığı düşünülse de hala hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Birçok belirtisi bulunan Coivd-19 hem hastalık sırasında hem de hastalık geçtikten sonra sağlığı etkilemeyi sürdürüyor. Uzmanlar Covid-19 geçiren kişileri Alzheimer, Parkinson, inme hakkında uyardı. Covid-19 geçiren hastaların sağlıklarını korumak için düzenli olarak doktora görünmeleri gerekiyor.

YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE HASTALIK RİSKLERİ ARTIYOR

Yapılan araştırmalarda testi pozitif çıkan 43.375 kişinin Alzheimer teşhisi konma riskinin 3.5 kat arttığını buldular. Doktorlar, Şubat 2020 ile Kasım 2021 arasında alınan verilere baktılar ve ayrıca Covid'i olanların Parkinson'a yakalanma riskinin 2,6 kat arttığını buldular. Ayrıca iskemik inme geçirme olasılıkları 2,7 kat ve beyin kanaması geçirme olasılıkları 4,8 kat daha fazlaydı.



