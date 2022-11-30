HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid-19 geçirenlerde bu sorunlar yaygınlaştı!

Covid-19 geçirenlerde bu sorunlar yaygınlaştı!

30.11.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zihniniz eskisi kadar berrak değil mi? Unutkanlık sorunları yaşıyor, bir şeye odaklanamıyor musunuz? Üzerinizde hep bir keyifsizlik ve isteksizlik hissi mi var? Uzmanlar bu belirtilerin son zamanlarda artığına dikkat çekti. Özellikle Covid-19 sonrası sık görünür hale geldiği belirtilerek beyin sisi hakkında bilgi verdi.

Covid-19 geçirenlerde bu sorunlar yaygınlaştı!

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Tuncer, bu ve benzeri sorunlarla kendini gösteren beyin sisi/beyin sislenmesinin, özellikle Covid-19 sonrası çok sık görülür hale geldiğini belirterek “Nörolojik bir sorun olan beyin sisi, bir başka deyişle beyin sislenmesi kısaca zihin yorgunluğu olarak tanımlanabilir. Kafa karışıklığı, unutkanlık, odaklanamama, dikkatin ve konsantrasyonun sürdürülememesi, zihinsel işlevlerde eskiye göre yavaşlama ve problem çözme yetisinde güçlük gibi bilişsel belirtilerle kendini gösteren beyin sisi, bir hastalık değil bulgular bütünüdür. Başka bir deyişle farklı tıbbi durumlara veya hastalıklara eşlik eden zihinsel fonksiyon bozukluğudur” diyor.

2

BEYİN SİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN 4 ÖNEMLİ NOKTA!

Yapılan araştırmalara göre, Covid-19 geçiren her 100 kişiden, hastalıktan sonra en az 30’unda beyin sislenmesi görüldüğünü, bu oranın 50’lere çıkabildiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Tuncer, beyin sisi/beyin sislenmesi hakkında bilinmesi gereken 4 önemli noktayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BEYİN SİSİ EN ÇOK BU BULGULARLA KENDİNİ GÖSTERİYOR

Özellikle düşük enerji veya yorgunluk, huzursuzluk, kaygı, sinirlilik, depresyon, uyku bozukluğu (uykusuzluk veya aşırı uykululuk), baş ağrısı, zihin bulanıklığı, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği, odaklanma güçlüğü, motivasyon kaybı, isteksizlik ve kafa karışıklığı beyin sisi/beyin sislenmesinin en çok görülen bulgularını oluşturuyor.

3

BEYİN SİSİNİN KALICI OLMAMASI İÇİN...

Beyin sisinin tedavisinin nedene göre yapıldığını belirten Prof. Dr. Neşe Tuncer şöyle konuşuyor: “Öncelikle beyin sisine neden olan durumların araştırılması, varsa hormon bozuklukları ve vitamin eksikliklerinin tedavi edilmesi gereklidir. Covid-19 enfeksiyonu sonrası görülen beyin sisini önlemenin tek yolu, Covid-19’dan korunmak ve aşı ile bağışıklık sağlamaktır! Ayrıca sağlıklı beslenme, günde en az 7-8 saat kesintisiz, kaliteli uyku, olumlu düşünmek, stresi azaltmak, varsa depresyonun tedavisi, günlük düzenli egzersiz, açık havada yürüyüş, zihni çalıştıracak ama aynı zamanda keyif verecek aktiviteler yapmak, bilgisayar ve cep telefonunda daha az zaman harcamak, gün içinde mola vermeyi ihmal etmemek zihin berraklığını kazanmayı sağlamanın başlıca yollarıdır. Covid-19 ağır geçmemiş ve beyinde kalıcı bir yapısal tahribat yapmamışsa veya altta yatan nörolojik bir hastalık yoksa beyin sisi geçici oluyor. Ancak ileri yaş ve önceden bunaması olan hastalarımızdaki zihinsel kötüleşme kalıcı da olabiliyor.”

4

BEYİN SİSİNE BU ETKENLER YOL AÇABİLİYOR

Beyin sisinin; özellikle depresyon, kaygı bozukluğu, kronik yorgunluk sendromu, uykusuzluk, stresli yaşam, tiroit hastalıkları, B12 vitamini eksikliği, hormonal bozukluklar, menopoz, ağır kalp, akciğer ve sistemik hastalıklar ile bazı ilaçların yan etkisi olarak görülen klinik bir durum olduğunu belirten Prof. Dr. Neşe Tuncer, görülme sıklığının özellikle son yıllarda Covid-19 pandemisi ve Uzamış Covid Sendromu ile birlikte ciddi ölçüde artış gösterdiğini söylüyor. Prof. Dr. Neşe Tuncer; yapılan araştırmalara göre, Covid-19 geçiren her 100 kişiden, hastalıktan sonra en az 30’unda beyin sislenmesi görüldüğünü, bu oranın 50’lere çıkabildiğini belirtiyor.

UZAMIŞ COVİD SENDROMU’NUN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ

Beyin sisinin oluşmasında; kişinin bağışıklık mekanizmalarının virüse verdiği yanıt, hastalığın oluşturduğu iltihabi durum, damarsal faktörler ve beynin koruyucu sistemlerinin kırılması gibi pek çok neden üzerinde durulduğunu söyleyen Prof. Dr. Neşe Tuncer “Covid-19’u hafif bulgularla atlatan kişilerde de beyin sislenmesi görülebiliyor ve bazı şikayetler aylarca devam edebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla Sars CoV-2 enfeksiyonu geçirdikten sonra ilk üç ay içinde ortaya çıkan ve en az iki ay süren, başka bir nedenle açıklanamayan bulguları tanımlayan Uzamış Covid Sendromu’nun önde gelen bulgularından biri beyin sislenmesidir. Uzamış Covid Sendromu’nda bulgular 4-12 hafta sürebilir hatta altı aya kadar uzayabildiği gösterilmiştir.” diyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemen doktora koşun: Geri dönüşü olmayabilir!Hemen doktora koşun: Geri dönüşü olmayabilir!
Düzce'deki deprem sonrası korkutan gerçek! Uydudan tespit edildi, 20 cm uzaklaşmışDüzce'deki deprem sonrası korkutan gerçek! Uydudan tespit edildi, 20 cm uzaklaşmış
Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Beyin

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler için harekete geçildi

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi!

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Maç sonunda yığıldı kaldı! TV başından izleyenler bile gözyaşlarına hakim olamadı...

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Messi'yi yıkmışlardı, Suudiler ayaklandı! "Talisca'yı sınır dışı edin"

Pentagon açıkladı: 340 savaş gemisi, 2800 uçak...

Pentagon açıkladı: 340 savaş gemisi, 2800 uçak...

Sahtekarlar bunu da yaptı! İnternetten sahte diploma satıyorlar

Sahtekarlar bunu da yaptı! İnternetten sahte diploma satıyorlar

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.