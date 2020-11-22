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Covid-19 hastalarını öldüren doktorun hastanesinde Türk hastada hayatını kaybetmiş

22.11.2020 19:07 | Son Güncelleme:
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Covid-19 hastalarını öldüren doktorun hastanesinde Türk hastada hayatını kaybetmiş

Almanya’da dün Covid-19 hastalarını öldüren doktorun tutuklanmasının ardından geçtiğimiz aylarda aynı hastanede Covid-19’dan hayatını kaybeden Türk hastanın doktorun kurbanlarından biri olabileceği düşünülüyor.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde bulunan Essen Üniversitesi Kliniği’nde görevli 44 yaşındaki başhekimi, koronavirüs hastalarına öldürücü derecede yüksek ilaç verdiği iddiası ile tutuklanmıştı.

Essen Savcılığı ve Essen Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen soruşturmada, doktorun 47 ve 50 yaşlarında iki Covid-19 hastasına yasa dışı ilaç verdiği ve hastaların ölümüne neden olduğu belirtilmişti. 13 ve 17 Kasım tarihilerinde meydana gelen hasta ölümleri sonrası polis ikinci hastanın ölümünden bir gün sonra doktoru gözaltına almıştı.

SUÇUNU KABUL ETMİŞTİ

Hakim karşısına çıkartılan başhekim ifadesinde, hastanın ve yakınlarının acısına son vermek istediği için böyle bir eyleme kalkıştığını ifade etmiş ve suçunu kabul etmişti.

Başhekimin iki hasta dışında, başka hastalara da ilaç verip öldürüp öldürmediği ise araştırılıyor. Klinikte, Almanya’daki Covid-19 hastaları dışında Hollanda ve İtalya gibi ülkelerden de hastalar tedavi ediliyordu.

TÜRK HASTADA AYNI HASTANEDE ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda tutuklanan başhekim ile aynı klinikte Covid-19 tedavisi gören Türk kökenli bir genç de hayatını kaybetmişti. Gencin ailesi hastaneye dava açmıştı. Olayın ardından Türk gencin de başhekimin kurbanlarından biri olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

Başhekim hastalarına yasa dışı ilaç vermek ve hastaların ölümüne neden olmaktan suçlanıyor. Klinik yönetimi ise olaya ilişkin açıklamasında, konuyu açıklığa kavuşturmak için soruşturmayı yürüten yetkililerle birlikte çalıştıklarını ve doktorun görevden alındığını duyurdu. (İHA)

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