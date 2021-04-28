Covid-19 hastalığını atlatanlar ne kadar sürede iyileşiyor?

Covid-19 sadece geçen yıl ortaya çıkmış bir hastalık. Ancak şimdiden hastalığa yakalananların eski sağlıklarına kavuşmalarının uzun zaman aldığını söyleyebiliyoruz.

Koronavirüse yakalanan bir kişinin iyileşme süresi, hastalığı ne kadar ağır geçirdiğiyle ilişkili olabilir fakat her zaman doğru orantılı olmuyor.

Pek çok kişi için Covid-19'un sıradan bir gripten farkı olmuyor. Ancak Covid-19 bazı insanlarda kalıcı izler bırakabilir.

Yaş, cinsiyet ve sağlık durumu virüsü kapan kişinin hastalığa nasıl tepki vereceği konusunda belirleyici etkenler arasında.

Ayrıca son aylarda virüsün mutasyona uğrayarak yeni varyantlarının yayılmaya başladığı görülüyor. Bunlar arasında özellikle İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, İngiltere varyantının yüzde 70'e varan oranlarda daha hızlı yayıldığını gösteriyor ancak daha ölümcül bir virüs olduğuna dair ise henüz bir bulgu yok.

Bilim insanları, 2021 başından bu yana yaygın bir şekilde yapılan aşılama kampanyalarının bir sonucu olarak aşı olan bir kişinin virüsü kapması halinde hastalığı daha hafif atlattığına dikkat çekiyor.