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Covid-19: İki doz Sinovac aşısının üstüne yapılan üçüncü doz farklı bir aşı bağışıklığı artırıyor

24.01.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oxford Üniversitesi ve Brezilyalı araştırmacılara göre Covid-19'a karşı iki doz Sinovac aşısının üstüne yapılan üçüncü doz AstraZeneca, Pfizer-BioNTech veya Johnson & Johnson aşısı vücuttaki antikor seviyesini ciddi oranda artırıyor.

Covid-19: İki doz Sinovac aşısının üstüne yapılan üçüncü doz farklı bir aşı bağışıklığı artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Covid-19'a karşı iki doz Sinovac aşısının üstüne yapılan üçüncü doz AstraZeneca, Pfizer-BioNTech veya Johnson & Johnson aşısı vücuttaki antikor seviyesini ciddi oranda artırıyor.

Oxford Üniversitesi'nin Brezilyalı araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirdiği çalışma, Pekin merkezli Sinovac ilaç şirketinin eski bir teknik olan inaktif virus yöntemi ile ürettiği CoronaVac aşısının, mRNA veya viral vektör tekniği ile üretilen yeni tip aşılar tarafından desteklenerek daha etkili hale geldiğini ortaya çıkardı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından finanse edilen araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısının üstüne yapılan üçüncü doz farklı bir aşı, vücutta antikor seviyesinin yükselmesini sağlıyor, Delta ve Omicron varyantlarına karşı direnci artırıyor.

Türkiye, Brezilya, Çin, Arjantin ve Güney Afrika dahil olmak üzere dünyada yaklaşık 50 ülkede uygulanan Sinovac aşısı, enfekte etme özelliğini yitirmiş ölü veya inaktif virüsün enjekte edilmesiyle, vücudun hastalığa karşı bağışıklık kazanmasını hedefliyor.

Moderna ve BioNTech gibi mRNA tekniğiyle üretilen aşılar, koronavirüsün laboratuvarda üretilen genetik kodunun kısmen vücuda enjekte edilmesi yoluyla bağışıklık yaratıyor.

Sputnik V ve Oxford/Astrazeneca gibi viral vektör aşılarında ise yine gen teknolojisi kullanılarak virüsün taşıdığı genetik materyalin bir kısmı, başka bir virüsün içine yerleştirilerek vücuda aktarılıyor.

CoronaVac kullanan ülkeler için yeni seçenekler

Oxford Üniversitesi Aşı Grubu Başkanı Prof. Andrew Pollard, "Bu araştırma, inaktif olan CoronaVac aşısının, başta viral vektör veya mRNA teknolojileriyle üretilen üçüncü doz aşılar ile desteklenerek vücudu Covid-19'a karşı daha dirençli hale getirebileceğini gösteriyor" diye konuştu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yüzde 90'ının tam aşılı olmayanlar olduğunu söylemişti.

Uzman hekimler ise yoğun bakım birimlerinde tedavi görenlerin ya aşısız ya da çift doz Sinovac aşısının üstüne 3. doz aşısını yaptırmamış kişiler olduğunu belirtti.

Pollard, "Henüz dünyada öncelik birinci ve ikinci aşıların yapılması, ancak bu çalışmanın bulguları, CoronaVac gibi inaktif aşıların kullanıldığı ülkeler için yeni seçenekler sunacaktır" ifadesini kullandı.

Aralık ayında Yale Üniversitesi ve Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ama henüz akran denetimi sürecinden geçmemiş bir başka çalışma ise, iki doz Sinovac aşısının ardından yapılan Pfizer-BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklığı düşürdüğünü öne sürdü.

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