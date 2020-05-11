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Covid-19 ile bağlantısı araştırılan "yeni" hastalıktan ABD'de 3 çocuk öldü

11.05.2020 00:57 | Son Güncelleme

ABD'de Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve son haftalarda çeşitli ülkelerde görülen bir hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Covid-19 ile bağlantısı araştırılan "yeni" hastalıktan ABD'de 3 çocuk öldü

ABD'de Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve son haftalarda çeşitli ülkelerde görülen bir hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde meydana gelen ölümlerin kan damarlarında inflamasyona ve muhtemelen bunun neticesinde kalp hastalıklarına yol açan "yeni bir sendromdan" kaynaklandığını duyurdu.

Çocuklardan ikisinin 8 yaşın altında olduğu kaydediliyor.

Görülen bu üç ölümün virüsün gençlerde düşünüldüğünden daha zararlı olabileceği anlamına gelebileceğini belirten Cuomo, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Covid-19'un gençleri etkilemediğini düşünüyorduk. Artık durumun böyle olduğundan çok emin değiliz" dedi.

Cuomo, eyalet çapında sağlık çalışanlarının 73 benzer vakaya müdahale ettiklerini açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo

İngiltere'de Nisan sonunda doktorlara 'acil' koduyla gönderilen bir uyarıda, çocuklar arasında son üç haftada koronavirüsle bağlantılı, yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalığın görülmeye başlamış olabileceği belirtilmişti.

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Fransa, İtalya, İspanya ve İsviçre'den de benzer vaka haberleri gelmişti.

Cuomo, bu sendromun koronavirüsten mi kaynaklandığının henüz bilinmediğini ancak araştırıldığını söyledi.

Toksik şok sendromu ve Kawasaki Hastalığı belirtileri

İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından doktorlara gönderilen uyarı ile gündeme gelen rahatsızlık için, "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti.

Gelen haberlere göre yeni hastalıkta ağır Covid-19'un yanı sıra toksik şok sendromu ve atipik Kawasaki Hastalığı belirtileri görülüyor.

Kawasaki Hastalığı'nda kalbe giden kan damarları da dahil olmak üzere damarlarda inflamasyon gelişiyor ve nadir durumlarda kan akışını engelleyerek ölümcül olabiliyor.

Doktorlara gönderilen uyarıda çocuklarda karın ağrısı, mide-bağırsak sorunlarıyla kardiyak inflamasyonu görüldüğüne dikkat çekilerek bu belirtileri gösterenlerin derhal hastaneye sevk edilmesi istendi.

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