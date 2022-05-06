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Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

06.05.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybının Covid-19 ile bağlantılı olduğunu belirten bir rapor yayımladı. Örgütün ek ölüm oranı hesaplamasında, doğrudan Covid-19 kaynaklı ölümlerin yanı sıra virüsün sağlık sistemi ve topluma olumsuz etkileri nedeniyle dolaylı olarak yol açtığı ölümler de hesaba katıldı. Resmi kaynaklarda Covid-19 ile ölenlerin sayısı 5,4 milyon olarak geçiyor.

Covid-19 ile ilgili ürküten rakamlar: 15 milyon can kaybı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının Covid-19 ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğunu açıkladı. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, son iki yılda Covid-19 kaynaklı "ek ölüm oranı" hesaplamasının sonuçları paylaşıldı.

Ek ölüm oranının, doğrudan Covid-19 kaynaklı ölümlerin yanı sıra virüsün sağlık sistemi ve topluma olumsuz etkilerinden ötürü ağırlaşan veya tedavisi zorlaşan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin de dahil edilerek hesaplandığı bildirildi.

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DSÖ, şu ana kadar resmi olarak açıklanan 5,4 milyon can kaybına ek olarak 9,5 milyon kişinin daha hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirtti. Hesaplamaya göre, 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2021'e kadar dünya genelinde Covid-19, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 13,3 milyon ile 16,6 milyon arasında ölüme yol açtı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 68'İ SADECE 10 ÜLKEDE

Ek ölümlerin yüzde 84'ü DSÖ'nün Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerinde saptanırken, toplam can kaybı sayısının yüzde 68'i sadece 10 ülkede görüldü.

Toplam ek ölüm sayısının yüzde 81'ini orta gelirli, yüzde 4'ünü düşük ve yüzde 15'ini yüksek gelirli ülkeler oluşturdu.

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Can kayıplarının cinsiyet dağılımında erkekler toplam sayının yüzde 57'sine, kadınlar ise yüzde 43'üne tekabül etti.

SAĞLIK SİSTEMİNE YATIRIM YAPILMALI

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu çarpıcı verilerin küresel salgının etkisini açıkça gösterdiğini vurgulayarak, "Üye ülkelerin, kriz zamanlarında temel sağlık hizmetlerini sürdürebilecek nitelikli sağlık sistemine yatırım yapmaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.

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Ghebreyesus, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda DSÖ'nün üye ülkelere desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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