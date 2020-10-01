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Covid-19 ile mücadele için ekipler denetimde

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Eskişehir’de Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alışveriş merkezleri ve işyerleri denetlendi.Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde; 27 ekibin bulunduğu 133 personelle sabah saatlerinden itibaren denetimlerini aralıksız sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Eskişehir’de Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alışveriş merkezleri ve işyerleri denetlendi.
Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde; 27 ekibin bulunduğu 133 personelle sabah saatlerinden itibaren denetimlerini aralıksız sürdürdü. Tepebaşı zabıta, ilçe tarım ve ilçe sağlık müdürlükleri ekiplerinin de katıldığı kontrollere, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında; “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve hijyen koşulları denetlendi.
Söz konusu denetimlerde, virüsün bulaşıcılığının etkisini azaltması amacıyla alışveriş merkezleri başta olmak üzere lokanta, restoran, kafe, çay bahçeleri, dernek lokalleri, park, bahçe, rekreasyon alanları, internet kafe, tiyatro salonları, düğün ve nikah salonları, lunapark, kahvehane/kıraathane, berber-kuaför ve güzellik salonları, günübirlik hamam, kapalı yüzme alanları, spor merkezleri, konaklama tesisleri, otogar, market, cami, ganyan bayii, halı saha, bilardo salonu, ticari taksi ve şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları kontrol edildi.
Öte yandan polis, denetimler esnasında eksikleri bulunan işyerleri sorumlularını uyarırken, vatandaşların sağlığı için her detaya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

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