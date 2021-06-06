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Covid 19- İngiltere Sağlık Bakanı: Hint varyantı yüzde 40 daha bulaşıcı

06.06.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere'de yayılan koronavirüsün Delta varyantının, geçmişteki mutasyonlara kıyasla yüzde 40 daha bulaşıcı olduğuna inanıldığını söyledi.

Covid 19- İngiltere Sağlık Bakanı: Hint varyantı yüzde 40 daha bulaşıcı

BBC'deki Andrew Marr Show programına katılan Hancock, şu anda İngiltere'de hakim mutasyon olduğuna inanılan Delta varyantının "herkes için yaşamı daha da zorlaştırdığını" vurguladı.

İngiltere'de Bilim Kurulu, geçen hafta Delta varyantının yüzde 40 ila 50 daha bulaşıcı olması halinde, bu yılbaşında ve geçen bahar aylarında onbinlerce kişinin hastaneye yatıp, hayatını kaybettiği dönemlerden "daha büyük bir zirveye" gidilebileceği uyarısı yapmıştı.

Bilim Kurulu'nun bu uyarısı sorulduğunda Hancock "Uyarı birkaç hafta önce yapıldı ve o zamana kıyasla daha fazla veri var elimizde. Vaka sayıları kadar bu vakaların hastaneye yatma oranına da bakıyoruz ve vakalarla hastaneye yatış arasındaki bağ eksiki kadar güçlü değil" dedi.

"AŞI OLDUKLARI HALDE HASTANEYE YATANLAR HAFİF GEÇİRİYOR"

Hancock "Her iki doz aşıyı olduğu halde hastaneye yatanlar var ama çok az. Hastanedekilerin çoğunluğu aşı olmayanlar ve kritik olan da iki doz aşı olanlar hastaneye yatmış olsa bile hastalığı daha hafif geçiriyorlar" diye konuştu.

Sağlık Bakanı "Yani aşı işe yarıyor ve çıkış yolumuz bu. Ama bu varyant, daha bulaşıcı olduğundan bu hesaplamaları zorlaştırıyor ve bir hafta daha vakaların seyrine bakıp, 21 Haziran'da kısıtlamaları tamamen kaldırıp kaldırmamayı değerlendireceğiz" diye de ekledi.

Hancock, "Yani bir doz aşı Delta varyantına karşı diğer varyantlarda etkili olduğu kadar etkin değil. Ama iki dozu da olursanız etkin. Bu yüzden insanların gelip, ikinci doz aşılarını olmaları önemli" ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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