Covid-19: İngiltere'de onaylanan aşıların güvenli olduğuna kim, nasıl karar veriyor?

İngiltere, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının yaygın kullanımına onay veren ilk Batılı ülke oldu.

Birçok kişi en kısa zamanda aşı olmak isterken bazıları da hakkında henüz pek bilgi sahibi olmadığımız bir şeyi kullanmakta tereddüt ettiğini söylüyor.

Aşının güvenli olduğunu nereden biliyoruz?

Bilim insanları yeni bir aşı veya tedavi geliştirirken sordukları ilk ve en önemli soru budur.

Aşının güvenliği ile ilgili denemeler, önce hücre düzeyinde, sonra da hayvanlar üzerinde laboratuvarda başlar. Ardından insanlarda denenir.

Testin temel ilkesi, küçük bir grupla başlayıp, aşının güvenliği ile ilgili bir endişe olmaması halinde bir sonraki aşamaya geçmektir.

Testlerin rolü ne?

Laboratuvar testlerinde güvenlikle ilgili bir sorun çıkmadığında bilim insanları aşının veya tedavinin ne derece etkili olduğunu denemeye geçiyor.

Bu aşamada çok sayıda gönüllü üzerinde deneme yapmak gerekiyor.

Gönüllü deneklerin yarısına aşı, yarısına ise hiçbir etkisi olmayan plasebo uygulanıyor. Araştırmacılar ve denekler kime ne verildiğini ilk aşamada bilmiyor.