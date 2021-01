Covid-19 - İngiltere'de salgınla mücadelede 'üzücü dönüm noktası': Can kaybı 100 bini geçti

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçmesi İngiltere gazetelerinin manşetlerinde.

Gazetelerin çoğunun manşet altında da, Başbakan Boris Johnson'ın can kaybını açıkladığı ve 'üzgün' olduğunu söylediği basın toplantısında başını öne eğdiği fotoğraf var.

Başbakan Boris Johnson, yaşanan can kayıplarıyla ilgili Salı günkü konuşmasında 'hükümetin atılan adımların sorumluluğunu üstlendiğini' belirtip "Gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kaybedilen her can için çok ama çok üzgünüm" dedi.

Hükümetin günlük açıkladığı verilere göre ise, 7 Mart 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 162 oldu. İngiltere'de son 28 gün içerisinde en az bir koronavirüs testi pozitif çıkan kişileri bu gruba dahil ediyor.

İngiltere'de yine 7 Mart 2020 ile 15 Ocak 2021 arasında, geçen yılların ortalamasına kıyasla tespit edilen ek ölüm sayısı da 99 bin 211.

Guardian gazetesi Johnson'ın konuşmasında can kaybının neden bu kadar yüksek olduğuna ilişkin nedenlerden bahsetmekten kaçındığını yazdı.