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Covid-19: İngiltere’de vaka sayıları Şubat’tan bu yana ilk kez 5 gün üst üste düşüş kaydetti

26.07.2021 05:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yeni Covid-19 vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Pazar günü açıklanan verilere göre, son 24 saatte Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 29 bin 173 oldu. Bundan bir hafta önce günlük vaka sayısı 48 bin 161 olmuştu.

Covid-19: İngiltere’de vaka sayıları Şubat’tan bu yana ilk kez 5 gün üst üste düşüş kaydetti

İngiltere'de Covid-19 vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.

Pazar günü açıklanan verilere göre, son 24 saatte Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 29 bin 173 oldu. Bundan bir hafta önce günlük vaka sayısı 48 bin 161 olmuştu.

Dahası Şubat ayından bu yana ilk kez üst üste beş gün vaka sayısında düşüş kaydedilirken, vaka sayılarının kapanma önlemlerinin uygulanmamasına rağmen azalmaya başladığı görülüyor.

East Anglia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paul Hunter da, mevcut verilerin, en azından yaz için iyi bir görünüm ortaya koyduğunu belirtti.

Hunter, "Bugünkü veriler elbette geçen Pazartesi günü itibarıyla kısıtlamaların sona ermesinin olası etkilerini içermiyor. Bu değişikliğin etkisini verilerde görmek için Cuma gününe kadar beklemek gerekiyor" dedi.

Vaka sayısındaki düşüşün arkasında ne olabilir?

Sadece vaka sayısında değil, can kaybındaki düşüş seyir de sürüyor. Pazar günlük can kaybı da 28 oldu. İngiltere'de ölüm nedenine bakılmaksızın son 28 gün içerisinde Covid testi pozitif gelen kişiler Covid kaynaklı ölüm olarak kayıtlara geçiriliyor.

Yedi günlük hareketli ortalama vaka sayıları da bir önceki haftaya göre yüzde 15,4'lük bir düşüşe işaret ediyor.

İskoçya'da vaka sayıları İngiltere'den daha erken düşmeye başladı ve bunda milli takımının Euro 2020 turnuvasında grup aşamasında elenmesinin etkili olduğuna dair bulgular mevcut.

Edinburgh Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mark Woolhouse, "İskoçya'da artık daha uzun vadeli bir eğilim gibi görünmeye başlıyor. Şampiyona bittiğinden bu yana herhangi bir vaka artışı belirtisi görmedik" dedi.

Bilim insanları ayrıca yapılan test sayısının da azaldığını ve vaka sayılarında görülen düşüşte bunun da etkili olabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, İngiltere genelinde son iki haftada havaların sıcak ve güneşli gitmesiyle sosyalleşmeler için daha çok açık hava ortamlarının tercih edilmiş olabileceği ve bunun da vaka sayılarına yansımış olabileceği ifade ediliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan son rakamlar, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin %92'sinin artık kanlarında, ya önceki bir enfeksiyon yoluyla ya da en az bir aşı dozu yoluyla virüse karşı antikorlar olduğunu gösteriyor.

İngiltere basınında konuyla ilgili yer alan haberlerde, vakalardaki düşüşün kapanma tedbirlerine başvurmadan yoğun aşılama programının bir sonucu olduğu yorumları yapıldı.

Birleşik Krallık'ta Pazar günü itibarıyla yapılan ilk doz Covid aşısı sayısı 46,5 milyonu aşarken, ikinci doz aşısını olan kişi sayısının da 37 milyonun üzerinde olduğu belirtildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun en güncel verilerine göre, gerek aşılamayla gerekse de hastalığı geçirerek şu anda yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 92'sinde virüse karşı antikor mevcut.

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