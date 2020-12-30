'Covid-19 inkarcıları terör tehlikesi oluşturuyor'

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (Verfassungsschutz), sağ ve sol radikallerin yanı sıra koronavirüsü inkar eden kişilerin düzenleyebileceği saldırılara karşı uyarıda bulundu.

Tagesspiegel gazetesine açıklamalarda bulunan Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier, "Komplo mitçilerinin kıyamet haberciliği, aşırı sağla birleşiyor" diye konuştu. Freier, söz konusu gelişmenin, koronavirüs önlemlerine aşırı biçimde karşı çıkan kişilerde "terörle sonuçlanabileceği" uyarısında bulundu.

Koronavirüsün varlığını inkar eden bir grup kişi, geçen ekim ayında pandemiyle mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü'nün Berlin'deki binasına molotof kokteyli atmış ve üniversite dışı araştırma kuruluşlarının çatı örgütü Leibniz Topluluğu'na kundaklama girişiminde bulunmuştu.

DAEŞ KORKUSU

Freier ayrıca, geçen şubat ayında Hanau'da düzenlenen terör saldırısında olduğu gibi, yalnız başına hareket eden aşırı sağcı fail tipinin halihazırdaki en büyük terör tehlikesini teşkil ettiğini vurgulayarak, "potansiyel büyük ve durumlarla bağlantılı olarak yükselişte" değerlendirmesinde bulundu. Hanau'da ırkçı bir terörist, dokuz göçmen kökenli kişiyi öldürmüştü.