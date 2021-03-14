HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine

Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine

14.03.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19: Ireland suspends use of Oxford-AstraZeneca vaccine

İrlanda, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldı.

İrlanda, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldı.

İrlanda Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), bu aşının Norveç'te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporlar ışığında kullanımının askıya alınmasını önerdi.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, bu kararı "ihtiyat amaçlı bir adım" olarak tanımladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), daha önce yaptığı açıklamada aşı ile pıhtılaşma riskinin artması arasında bir bağ olmadığını söylemişti.

WHO, bu aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair somut bir gösterge olmadığını belirterek, bu durumun yarattığı kaygılarla aşının kullanımının askıya alınmasına gerek olmadığını belirtmişti.

Danimarka ve Norveç de geçen hafta içerisinde Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

İrlanda'da bugüne kadar 110 binden fazla doz AstraZeneca aşısı uygulandı. Bu, yapılan toplam aşıların yaklaşık yüzde 20'sine denk geliyor.

İrlanda Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Ronan Glynn, Cumartesi akşamı ellerine bu konuyla ilgili Norveç İlaç Dairesi'nden yeni bilgiler ulaştığını belirtti.

Glynn, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı ile bu vakalar arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı… Ancak, ihtiyadi tedbir olarak daha fazla bilgi alınana kadar, NIAC, AstraZeneca aşısının İrlanda'da uygulanmasını geçici olarak ertelemeyi tavsiye etti" dedi.

AstraZeneca, İrlanda ulusal televizyonu RTÉ'ye yaptığı açıklamada, halihazırda yapılmış olan 17 milyondan aşıyla ilgili güvenlik verilerinin analizinin, pıhtı riskini artırdığına dair hiçbir kanıt göstermediğini ve klinik çalışmalarda bu yönde bir eğilim veya model gözlemlenmediğini söyledi.

Şirket sözcüsü, "Aslında, AstraZeneca Covid-19 Aşısı için bu tür olayların bildirilen sayısı, aşılanmamış nüfusta doğal olarak meydana gelebilecek sayıdan fazla değil" dedi.

Şirket, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli bir şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunların gecikmeksizin paylaşmayı sürdüreceklerini söyledi.

Birleşik Krallık'ta tıbbi ürünler alanındaki düzenleyici kurum İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), halka bu aşıyı yaptırmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 11 milyonun üzerinde AstraZeneca aşısı yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Yolcu otobüsü alev alev yandıYolcu otobüsü alev alev yandı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

Bir ilçede yaşayanlara 'Suları kaynatmadan kullanmayın' uyarısı

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Bomba gönderme! 'Sapyoseksüel kadınlar...'

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Ünlü armatörün karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

İran’da 5 büyüklüğünde deprem

Komşuda 5 büyüklüğünde deprem

Rusya'da korku dolu anlar! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev alev yandı

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Evin çatısına çıktı! Şaşkına çeviren görüntü

Evin çatısına çıktı! Şaşkına çeviren görüntü

ABD'li yetkililer açıkladı! Kim Jong-un, Biden'a cevap vermiyor

Canlı yayında açıkladılar! Kim Jong-un, Biden'a cevap vermiyor

Londra'da Sarah Everard cinayetini protesto eden kadınlara polis müdahale etti

Yüzlerce kadın bir araya geldi, polis müdahale etti: Utanç verici

ABD’de polis, kendisine ateş eden siyahi kadını vurdu

ABD’de polis, kendisine ateş eden siyahi kadını vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.