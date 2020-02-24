Covid-19: İtalya'da koronavirüs sonucu ölenlerin sayısı 4’e yükseldi, Başbakan Conte 'Vaka sayısı bizi şaşırttı' dedi

İtalya'da koronavirüs taşıyan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Ülkede, başta virüsün yayıldığı kuzey bölgelerde olmak üzere bir panik havası hâkim olmaya başladı.

Yetkililer, Covid-19 adı verilen koronavirüs bağlantılı 4 ölümün tamamının yaşlı ve başka hastalıkları da olan insanlardan oluştuğuna dikkat çekse de, virüs korkusunun genel nüfus üzerinde de etkili olduğu görülüyor.

Virüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia bölgesinin en büyük kenti Milano'dan panikle stok yapmak isteyenler yüzünden süpermarket raflarının boş kaldığını gösteren görüntüler geliyor.

Uzmanların virüse karşı alınacak kişisel tedbirler arasında saydığı el temizleme jelleri, başkent Roma da dahil, ülke genelinde zor bulunuyor. Tüketici dernekleri, el temizleme jelleri ve yüz maskelerinin internette fahiş fiyatlara satılmaya başlamasından şikayetçi oldu.

4 ölüm ve yaklaşık 200 vaka ile Avrupa'da en büyük koronavirüs krizinin yaşandığı İtalya'da "Neden biz?" sorusu da sorulmaya başladı.