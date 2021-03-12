Covid 19: İtalya’da yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri

İtalya'da son haftalarda Covid-19 vakalarının artış göstermesi üzerine ülkenin büyük kısmını kapsayan kapama kararları alındı.

Ülke nüfusunun büyük kısmının yaşadığı yaklaşık 10 bölge gelecek Pazartesi gününden itibaren, risk skalasında en üst seviyeyi teşkil eden ve en sıkı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edilecek. Bu bölgelerde gerekli haller dışında dışarı çıkmak yasak olacak, okullar tamamen uzaktan eğitime geçecek, restoranlar yalnızca paket servisi verebilecek.

Kırmızı bölgeler arasında, başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio ve finans merkezi Milano kentinin de dahil olduğu Lombardiya bölgeleri de bulunuyor.

Sardinya adası hariç diğer bölgeler de risk skalasında kırmızının hemen altında yer alan turuncu bölge uygulamasına dahil olacak. Sardinya adası ise en düşük risk seviyesi anlamına gelen beyaz renkte kalmayı sürdürecek.

Bugüne kadar ülkenin 20 bölgesinden 6'sı sarı, yalnızca 3'ü kırmızı bölge kategorisindeydi. 15 Mart'tan itibarense sarı bölge kalmayacak.