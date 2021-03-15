Covid-19: İtalya'da yeni dalga, yeni tedbirler

Kırmızı bölgelerde iş ya da sağlık gibi zorunlu nedenler dışında dışarı çıkmak da yasak. Vatandaşlara ancak evlerinin yakınında ve tek başlarına yürüyüş yapmak gibi kısıtlı haklar tanındı.

Bu bölgelerde bugünden itibaren okullar tamamen uzaktan eğitime geçti. Temel ihtiyaçlara hizmet verenler hariç mağazalar kapatıldı, restoranlar, kafeler ve barlara paket servis dışında servis yapmak yasaklandı.

Başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesi ve kuzeydeki finans merkezi Milano'nun bulunduğu Lombardiya da kırmızı bölgeler arasında.

Başbakan Mario Draghi'nin geçen hafta "yeni bir dalgayla karşı karşıyayız" diyerek duyurduğu yeni tedbirler 15 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında, ülke nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı 10 bölge, katı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da geçen yıl uygulanan sıkı tedbirlerin benzerleri, bugünden itibaren ülkenin büyük kısmında yeniden uygulanacak.

4 Nisan'daki Paskalya tatili içinse tedbirler kısmen gevşetilerek 3-5 Nisan arası ev ziyaretlerine, günde bir kez ve en fazla iki misafir olmak üzere izin verilecek.

Sardinya adası hariç ülkenin geri kalanı da, risk skalasında kırmızının hemen altında yer alan turuncu bölge uygulamasına tabi tutulacak. Sardinya adası ise, ülkenin en az riskli bölgesi olarak "beyaz bölge" ilan edildi.

Geceleri 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı da tüm ülke çapında devam edecek.

Vakalar bir haftada yüzde 15 arttı

Başbakan Draghi bu karara, varyantların da etkisiyle vaka sayılarının son haftada yüzde 15 artmasını gerekçe gösterdi. Ülkede geçen aydan bu yana en yaygın koronavirüs çeşidinin, bulaşıcılık kapasitesi yüksek olan "İngiliz varyantı" olduğu açıklanmıştı.

27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyası ise, tedarik ve dağıtım sorunları gibi nedenlerle planlanandan yavaş ilerliyor. 60 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 6,7 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı da olanların sayısı ise 2 milyon düzeyinde.

İtalya'da 21 Şubat 2020'de Covid-19 nedenli ilk ölümün kayıtlara geçmesinden bu yana toplam can kaybı 102 bin 145'e, toplam vaka sayısı da 3,2 milyona ulaştı.