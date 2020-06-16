Covid-19 kaygısı başarınızı etkilemesin! İşte sınav kaygısını yok etmenin püf noktaları

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, “Dünya çapında pek çok insanı etkileyen koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de pek çok değişikliğe yol açtı. Bu değişiklikler 2020 Lise Giriş Sınavı'na girecek öğrencileri de etkiledi. Sınav tarihlerinde ve içeriğinde yaşanan değişiklikler, sınavda enfeksiyona karşı önlem alma zorunluluğu, sokağa çıkma yasaklarının akran ilişkileri ve ders dışı etkinlikleri kısıtlaması, derslerin uzaktan ve çevrim içi eğitimle işlenmesi gibi değişiklikler derken sınava girecek öğrencilerin kaygıları iyice artmış durumda. Ancak bazı noktalara dikkat ederek kaygıdan olabildiğince uzaklaşmak mümkün” diyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sınav kaygısını yönetebilmek için hem sınav öncesi hem de sınav esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. SON 4 GÜN YAPILACAKLAR UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİN Uykusuzluk ve düzensiz beslenme kaygıyı artırabileceğinden; uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin. Düzenli fiziksel aktiviteler; hem dikkat ve hatırlama gibi bilişsel işlevler, hem de kaygıyı azaltma bakımından fayda sağladığından günlük programınızda bu etkinliklere de zaman ayırmaya özen gösterin.

ZAMAN YÖNETİMİNİ GELİŞTİRİN LGS ve benzeri sıralama sınavlarında kaygı düzeyini azaltmanın en önemli yapıtaşlarından biri zamanı iyi yönetmektir. Dolayısıyla; evde mümkün olduğu kadar sınava benzer bir ortam oluşturmak, sınav süresinde ve şartlarında (ara vermeden) test çözmek kaygıyı azaltabilir. Sınav sırasında maske takacağınız için test çözme sırasında deneme amaçlı maske takmak da faydalı olabilir. SOSYAL MEDYA KULLANIMINI KISITLAYIN Sınava birkaç gün kala sosyal medya kullanımınızı kısıtlamanızda fayda var. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberleri göz ardı etmeniz; kalan zamanda sosyal medyadan uzak vakit geçirmeniz kaygılarınızı azaltabilir. ÇALIŞMA ŞARTLARINIZI DÜZENLEYİN Gün içerisinde dikkat ve motivasyon düzeyinde dalgalanmalar yaşanması olağandır. En verimli olduğunuz saatleri belirleyip, bu saatlerde çevreden gelen uyaranların dikkatinizi dağıtmayacağı şartları sağlayarak ders çalışabilirsiniz. Çalışma sürenizi 45-50 dakikalık bloklar halinde planlayıp, bloklar arasında 10 dakikalık molalar verebilirsiniz. Mola sürelerini uzatmamanız, bu molalarda mümkünse temiz hava ile temas etmeniz faydalı olabilir. Zaman zaman motivasyonunuz düşebilir ve ders çalışmak istemeyebilirsiniz. Bu dönemlerin de olağan olduğunu kabullenin ve kendinizi zorlamayın. Bu dönemlerde farklı bir konuya çalışmak veya geçmiş denemelerde kaçırdığınız soruları gözden geçirmek faydalı olabilir.