HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid-19 kaygısı başarınızı etkilemesin! İşte sınav kaygısını yok etmenin püf noktaları

Covid-19 kaygısı başarınızı etkilemesin! İşte sınav kaygısını yok etmenin püf noktaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Binlerce öğrenci ve ailesinin heyecanla beklediği Liseye Giriş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınavın bu yıl tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin gölgesinde gerçekleştirilecek olması gerek öğrencilerde gerekse ailelerinde ayrı bir stres ve kaygıya yol açıyor.

Covid-19 kaygısı başarınızı etkilemesin! İşte sınav kaygısını yok etmenin püf noktaları

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, “Dünya çapında pek çok insanı etkileyen koronavirüs (Covid-19) ülkemizde de pek çok değişikliğe yol açtı. Bu değişiklikler 2020 Lise Giriş Sınavı'na girecek öğrencileri de etkiledi. Sınav tarihlerinde ve içeriğinde yaşanan değişiklikler, sınavda enfeksiyona karşı önlem alma zorunluluğu, sokağa çıkma yasaklarının akran ilişkileri ve ders dışı etkinlikleri kısıtlaması, derslerin uzaktan ve çevrim içi eğitimle işlenmesi gibi değişiklikler derken sınava girecek öğrencilerin kaygıları iyice artmış durumda. Ancak bazı noktalara dikkat ederek kaygıdan olabildiğince uzaklaşmak mümkün” diyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan, sınav kaygısını yönetebilmek için hem sınav öncesi hem de sınav esnasında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

SON 4 GÜN YAPILACAKLAR

UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Uykusuzluk ve düzensiz beslenme kaygıyı artırabileceğinden; uyku ve yemek saatlerinizin düzenli olmasına dikkat edin. Düzenli fiziksel aktiviteler; hem dikkat ve hatırlama gibi bilişsel işlevler, hem de kaygıyı azaltma bakımından fayda sağladığından günlük programınızda bu etkinliklere de zaman ayırmaya özen gösterin.

ZAMAN YÖNETİMİNİ GELİŞTİRİN

LGS ve benzeri sıralama sınavlarında kaygı düzeyini azaltmanın en önemli yapıtaşlarından biri zamanı iyi yönetmektir. Dolayısıyla; evde mümkün olduğu kadar sınava benzer bir ortam oluşturmak, sınav süresinde ve şartlarında (ara vermeden) test çözmek kaygıyı azaltabilir. Sınav sırasında maske takacağınız için test çözme sırasında deneme amaçlı maske takmak da faydalı olabilir.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINI KISITLAYIN

Sınava birkaç gün kala sosyal medya kullanımınızı kısıtlamanızda fayda var. Salgınla ve sınava yönelik süreçle ilgili haberleri göz ardı etmeniz; kalan zamanda sosyal medyadan uzak vakit geçirmeniz kaygılarınızı azaltabilir.

ÇALIŞMA ŞARTLARINIZI DÜZENLEYİN

Gün içerisinde dikkat ve motivasyon düzeyinde dalgalanmalar yaşanması olağandır. En verimli olduğunuz saatleri belirleyip, bu saatlerde çevreden gelen uyaranların dikkatinizi dağıtmayacağı şartları sağlayarak ders çalışabilirsiniz. Çalışma sürenizi 45-50 dakikalık bloklar halinde planlayıp, bloklar arasında 10 dakikalık molalar verebilirsiniz. Mola sürelerini uzatmamanız, bu molalarda mümkünse temiz hava ile temas etmeniz faydalı olabilir. Zaman zaman motivasyonunuz düşebilir ve ders çalışmak istemeyebilirsiniz. Bu dönemlerin de olağan olduğunu kabullenin ve kendinizi zorlamayın. Bu dönemlerde farklı bir konuya çalışmak veya geçmiş denemelerde kaçırdığınız soruları gözden geçirmek faydalı olabilir.

HEDEFİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Evren Tufan “Sınavın hayatınızın tümünü kapsamadığını, zeka veya hayattaki başarının tümünü ölçmediğini göz önünde bulundurun. Hedefinizi tekrar gözden geçirin ve kendiniz için yapabileceğiniz ölçüde, gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, motivasyonunuzu düşürebilir ve kendinize güveninizi azaltabilir” diyor.

SADECE AKADEMİK PERFORMANSA ODAKLANMAYIN

Olumlu bakış açıları sağlayan, sizi iyi hissettiren arkadaşlarınızla bağlarınızı koparmayın. Görüntülü konuşmalarla dahi olsa bu arkadaşlarınızla iletişimi devam ettirmeniz kaygınızı azaltacaktır. Sadece akademik performansa odaklanmayıp resim yapmak, müzik dinlemek ve diğer hobilerinize zaman ayırmak da sizi rahatlatacaktır.

SINAV GÜNÜ YAPILACAKLAR

Sınav sabahı hafif bir kahvaltı yapın; kafeinli içeceklerden ve fazla sıvı alımından kaçının.
Sınav sırasında gerekli hijyen tedbirlerinin alınacağını dolayısıyla virüs bulaşma tehlikesinin olmadığını aklınızda tutmak kaygınızı azaltabilir.
Sınav başlamadan hemen önce arkadaşlarınızla dersler, sorular ve konularla ilgili konuşmalardan kaçınmak uygun olabilir.
Kendinize bir miktar heyecanlanmanın olağan olduğunu, ancak bu sınava uzun zamandır çalışmakta olduğunuzu ve sınava girecek diğer öğrencilerden bir eksiğiniz olmadığını hatırlatın.
Sınav öncesinde veya sırasında kaygınız arttığında, karnınızdan derin ve yavaş nefesler alabilir, bu egzersizi beş kere tekrarlayabilirsiniz.
İşaretlediğiniz yanıtları kontrol etmek için kendinize zaman bırakmayı unutmayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Batma, kızarma ve yanma oluyorsa dikkat!Batma, kızarma ve yanma oluyorsa dikkat!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe FETÖ operasyonu

Peş peşe FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Zafer Aktaş getirildi

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Survivor Evrim'den olay hareket! Herkes şaşkına döndü

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

Bakan Koca duyurdu: 5 ilde daha maske zorunluluğu getirildi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakanlık'tan dikkat çeken araştırma! Başı Güneydoğu çekiyor

Bakanlık'tan dikkat çeken araştırma! Başı Güneydoğu çekiyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Ellerinizi temiz tutmak isterken hastalanmayın!

Batma, kızarma ve yanma oluyorsa dikkat!

7 aylık bebeğin yemek borusuna ucu açık çengelli iğne takıldı!

Röntgende ortaya çıktı! Yemek borusuna takılmış halde buldular

Kestirme merdiven bile eklendi! Karadeniz'de 'labirent' üst geçit şaşkınlığı

Kestirme yol bile eklediler! Labirentten farksız

Ankara koronavirüs haritası yayınlandı! İşte Ankara'daki vaka değişimleri

Ankara koronavirüs haritası yayınlandı!İşte ilçe ilçe değişimler

Nar kabuklu pastil koronavirüsü yüzde 91 oranında yok ediyor!

O pastil koronavirüsü yüzde 91 oranında yok ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.