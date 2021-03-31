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Covid-19 kısıtlamaları : Fransa'da okullar en az üç hafta kapatılacak

31.03.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, artan koronavirüs vakaları karşısında, ülkedeki okulların en az üç hafta kapalı kalacağını duyurdu.

Covid-19 kısıtlamaları : Fransa'da okullar en az üç hafta kapatılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, artan koronavirüs vakaları karşısında, ülkedeki okulların en az üç hafta kapalı kalacağını duyurdu.

Macron, önümüzdeki haftadan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini belirtti.

Daha önce ülkenin 16 bölgesinde uygulamaya sokulan önlemler de ülke geneline yayılacak.

Bu kurallara göre, Cumartesi gününden itibaren yaşamsal önemde olmayan tüm dükkanlar kapatılacak ve iyi bir neden olmadan kimsenin evinin 10 kilometreden fazla uzağına gidişine izin verilmeyecek.

Vakalarda zirve yapan ülkede şu anda 5 binden fazla Covid-19 hastası yoğun bakımda.

Ülkede şu ana dek 4,6 milyon vaka görüldü ve 95.495 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Covid-19 kısıtlamaları : Fransa'da okullar en az üç hafta kapatılacak

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