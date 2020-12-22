Covid-19: Komplo teorilerine inanan yakınlarınızla nasıl konuşabilirsiniz?

Yılbaşında ya da karantina günlerinde, komplo teorilerine inanan arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla nasıl konuşmalısınız? Uzmanların bu konuda bazı tavsiyeleri var.

Ailecek yemek yerken masadakilerden biri, "Koronavirüs aşılarıyla vücudumuza bizi izleyecek mikroçipler yerleştirileceğini" söyleyebilir. Ya da bir arkadaşınızla birkaç kadeh içtikten sonra "Covid-19'un aslında var olmadığını" duyma ihtimaliniz hiç de az değil.

Peki bugünlerde komplo teorilerine inanan kişilerle nasıl konuşmalısınız?

1. Sakin olun

Yanlış düşüncelere karşı çıkmak önemli olsa da tartışmanın öfkeli bir kavgaya dönüşmesi hiçbir zaman işe yaramaz.

İngiliz bilim yazarı Mick West, "Benim birinci kuralım, o buluşmayı berbat etmemek olur" diyor:

"Sinirli, hararetli bir diyalog herkesi saçmalık hissiyle baş başa bırakır ve neticede komplo teorilerini sağlamlaştırır."

Psikolog Jovan Byford, komplo teorilerinin genellikle güçlü bir duygusal boyutu olduğunu vurguluyor:

"Bunlar sadece doğru ve yanlışlarla ilgili değildir. Dünyanın işleyişine dair bir kızgınlıkla ve hınç duygusuyla desteklenir."