Covid-19: Koronavirüs korkusu nedeniyle beş limana yanaşmasına izin verilemeyen gemi Kamboçya'ya demirledi

Covid-19 adı verilen koronavirüs endişesiyle beş limana sokulmayan ve 2 binden fazla yolcu taşıyan MS Westerdam adlı gemi, günler sonra Kamboçya'nın izniyle Siyanukvil (Krong Preya Siyanuk) kentinde bir limana demirledi. Gemide henüz kimsede virüs görülmedi.

Tayvan, Guam, Filipinler, Japonya ve Tayland; MS Westerdam'ın limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

MS Westerdam en son Salı günü Tayland'ın Bangkok Limanı'na girmeye çalışmış fakat reddedilmişti.

Tayland donanmasına ait bir gemi, Tayland Körfezi'nden çıkana kadar gemiye eşlik etti.

MS Westerdam'daki yolculardan ABD'li Angela Jones, "Bu sabah uyandığımda karayı görmek nefes kesiciydi. 'Bu gerçek olabilir mi?' diye düşündüm" dedi. Jones, "Heyecanlandığımız anlar olmuştu, bu ülkelerin limanlarına gidip evimize dönebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı" diye konuştu.

https://twitter.com/ChristinaKerby/status/1227788980592300032

ABD merkezli Holland America Line şirketi tarafından işletilen gemi, 1 Şubat'ta 1455 yolcu ve 802 mürettebatla Hong Kong'dan yola çıkmıştı. Geminin 14 gün denizde kalması planlanıyordu. Sürenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte liman bulunamaması durumunda gemide yakıt ve yiyeceğin bitmesinden endişe ediliyordu.