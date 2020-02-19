Covid-19: Koronavirüse salgınına rağmen Çinli turistler için en popüler ülke olan Tayland, sınırlarını neden kapatmıyor?

Tayland'da turizm sezonu yıl boyu devam ediyor. Kasım sonu ile Nisan başı arasındaki daha serin ve yağışsız dönem ise turistlerin akın akın Tayland'ın ünlü tapınakları, plajları ve tatil köylerini ziyaret ettiği, turizmin en canlı olduğu aylar.

Fakat şu günlerde Tayland'ın turistik merkezlerinde manzara çok farklı. Normal olarak turistlerden adım atılamayacak kadar kalabalık olan yerler sessiz ve terkedilmiş gibi. Bangkok, Pattaya, Puket, Çian May gibi en makbul turistik bölgeleri dolduran Çin turist grupları buharlaşıp yok olmuş gibi.

Covid-19 ya da yaygın adıyla koronavirüs salgını turizm sektörünü derinden etkilerken, halk sağlığı konusunda da ülke alarmda. Tayland şu anda Çin dışında en çok koronavirüs vakası görülen ülke. Şu ana kadar 35 vaka tespit edildi.

Geçen yıl Çinli turistler Tayland'a giden 39,7 milyon turistin yüzde 27'sini oluşturmuştu. Şimdi ülkenin her yerinden otelciler, sokak satıcıları, çiçekçiler gibi yaşamı turizme bağlı geniş bir kesimden turist gelmediğiyle ilgili şikayetler yağıyor.