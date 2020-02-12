Covid-19: Koronavirüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlar salgının yayılmasında nasıl bir rol oynuyor?

Enfeksiyonu çok sayıda insana bulaştıran hastalar neredeyse her salgında görülüyor.

Bu onların suçu değil; ancak hastalığın hızla yayılmasında etkileri büyük olabilir.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 adını verdiği koronavirüsü de çok sayıda insana bulaştıran hastaların olduğu ortaya çıktı.

Singapur'a seyahat eden İngiliz Steve Walsh'un virüsü, İngiltere'de dört, Fransa'da beş ve İspanya'da bir kişiye bulaştırdığı düşünülüyor.

Virüsü hızla yaymak ne demek?

Biraz muğlak bir terim, kesin bilimsel bir tanımı yok.

Bu terim, bir hasta normalden daha fazla kişiye virüs bulaştırdığı zamanlar kullanılıyor.

Ortalamada, yeni tip koronavirüsten etkilenen her bir kişi, virüsü iki ya da üç kişiye bulaştırıyor.

Ancak bu tamamen ortalama bir sayı. Bazı kişiler virüsü kimseye bulaştırmazken, bazıları çok daha fazla kişiye bulaştırabiliyor.

Virüs hızla yayıldığında etkisi ne kadar büyük oluyor?

Çok büyük olabiliyor; bir salgında büyük rol oynayabiliyorlar.

2015 yılındaki bir hızla yayma vakasında, başka bir koronavirüsten kaynaklanan Ortadoğu Solunum Sendromu (Mers) hastası bir kişi, 82 kişiye bulaştırdı.