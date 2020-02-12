HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid-19: Koronavirüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlar salgının yayılmasında nasıl bir rol oynuyor?

Covid-19: Koronavirüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlar salgının yayılmasında nasıl bir rol oynuyor?

12.02.2020 09:17 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse Covid-19 adını verdi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü çok sayıda insana bulaştıran hastalar ortaya çıktı. BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, "Bu onların suçu değil ancak hastalığın hızla yayılmasında etkileri büyük olabilir" diyor.

Covid-19: Koronavirüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlar salgının yayılmasında nasıl bir rol oynuyor?

Enfeksiyonu çok sayıda insana bulaştıran hastalar neredeyse her salgında görülüyor.

Bu onların suçu değil; ancak hastalığın hızla yayılmasında etkileri büyük olabilir.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 adını verdiği koronavirüsü de çok sayıda insana bulaştıran hastaların olduğu ortaya çıktı.

Singapur'a seyahat eden İngiliz Steve Walsh'un virüsü, İngiltere'de dört, Fransa'da beş ve İspanya'da bir kişiye bulaştırdığı düşünülüyor.

Virüsü hızla yaymak ne demek?

Taylandlılara bedava maske dağıtılıyor

Biraz muğlak bir terim, kesin bilimsel bir tanımı yok.

Bu terim, bir hasta normalden daha fazla kişiye virüs bulaştırdığı zamanlar kullanılıyor.

Ortalamada, yeni tip koronavirüsten etkilenen her bir kişi, virüsü iki ya da üç kişiye bulaştırıyor.

Ancak bu tamamen ortalama bir sayı. Bazı kişiler virüsü kimseye bulaştırmazken, bazıları çok daha fazla kişiye bulaştırabiliyor.

Virüs hızla yayıldığında etkisi ne kadar büyük oluyor?

Pek çok Ebola vakası az sayıdaki hastadan kaynaklanıyor

Çok büyük olabiliyor; bir salgında büyük rol oynayabiliyorlar.

2015 yılındaki bir hızla yayma vakasında, başka bir koronavirüsten kaynaklanan Ortadoğu Solunum Sendromu (Mers) hastası bir kişi, 82 kişiye bulaştırdı.

Batı Afrika'daki Ebola salgınında da vakaların büyük çoğunluğu (yüzde 61'i) az sayıdaki hastadan (hastaların yüzde 3'ü) kaynaklandı.

King's College Üniversitesi'nden Doktor Nathalie MacDermott, "Virüs, Haziran 2014'teki bir cenazede 100'den fazla kişiye bulaştı" diyor.

Neden bazı insanlar daha fazla kişiye bulaştırıyor?

Çin'in Guangzhou şehrindeki yolcular metroda maske takıyor

Bazı kişiler sadece daha fazla insanla temas halinde oluyor - bu bazen işlerinden, bazen de yaşadıkları yerden kaynaklanyor. Bu da kendileri belirtileri göstermese bile, hastalığı daha fazla bulaştırabildikleri anlamına geliyor.

Londra Hijyen ve Tropik Hastalıklar Okulu'ndan Doktor John Edmunds, "Çocuklar bu konuda etkili. Okulları tatil etmek bu nedenle iyi bir önlem olabilir" diyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Mark Woolhouse, "Seks işçileri HIV virüsünün yayılmasında oldukça etkiliydi" diye konuşuyor.

Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu'ndan (SARS) muzdarip insanları tedavi eden hastaneler, aynı zamanda hastalığın yayılma merkezlerinden birine dönüştü.

Çünkü en kötü durumdaki hastalar aynı zamanda en fazla bulaştırıcı özellik taşıyan kişiler haline geldi ve pek çok sağlık çalışanıyla temas halindeydiler.

Bir salgını nasıl değiştirdiler?

Tayland

BBC'ye konuşan Doktor Edmunds, "Herhangi bir salgının başında, ki bu virüsün yayılmaya çalıştığı bir dönem oluyor, büyük rol oynuyorlar" diyor.

Koronavirüs de dahil olmak üzere yeni salgınların çoğu hayvanlardan kaynaklanıyor.

Virüs ilk hastaya bulaştığında, hastalık yaygın bir salgına dönüşmeden önce sönümlenebilir.

Ancak virüsü hızlı yayan bir kişiye bulaşırsa, salgının artmasına yol açıyor. Vakalar diğer ülkelere yayıldığında da aynı şeyler yaşanıyor.

Doktor MacDermott, "Virüsü hızla başkalarına bulaştıran kişiler birbirlerine yakın bulunuyorlar salgını kontrol altına almanız zorlaşacaktır" diyor.

Virüsü hızla yayanlar varsa koronavirüsü durdurmak için ne yapmak gerek?

A man wears a protective mask while eating in a McDonald

Yeni koronavirüste bu tür kişilerin ortaya çıkması sürpriz olmayacaktır ve hastalığın kontrol altına alınmasına ilişkin önlemleri büyük ölçüde değiştirmeyecektir.

Şu anda belirtileri gösteren vakalara ve onların öncelikli olarak iletişim kurdukları kişilere bağımlı durumdayız.

Bu virüsü hızla yayan kişinin suçu mu?

Mary Mallon, tifonun hızla yayılmasından sorumlu tutulmuştu

Geçmişte, virüsü hızla yayan kişiyi şeytanlaştırma eğilimi vardı.

"Tifo Mary" olarak bilinen İrlandalı aşçı Mary Mallon (1869-1938), herhangi bir belirti göstermeden ve bilmeden tifoyu başkalarına bulaştırdı, ömrünün çok önemli bir bölümünü sürgünde geçirdi ve karantinaya zorlandı.

Gerçekte, bu hastanın hatası değil.

Doktor MacDermott, "Kullandığımız dile dikkat etmeliyiz" diyor ve ekliyor:

"Yanlış hiçbir şey yapmadılar, bu kendi hataları olmadan kaptıkları bir enfeksiyon.

"Muhtemelen çok korkuyorlar, sevgiye ve şefkate ihtiyaçları var."

Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
DSÖ koronavirüsün adını değiştirdi, aşı için tarih verdiDSÖ koronavirüsün adını değiştirdi, aşı için tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Acele kamulaştırma kararı

Acele kamulaştırma kararı

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün adını 'Covid-19' olarak değiştirdi

DSÖ koronavirüsün adını değiştirdi, aşı için tarih verdi

Acı içinde yaşıyor! Balık pulu hastası Refik'in tek hayali var

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

Karın ağrısıyla geldi, vücudundan çıkarılanlar şoke etti!

Karın ağrısıyla geldi, vücudundan çıkarılanlar şoke etti!

Epilepsi tanısı için nöbet anının kaydedilmesi önemli

Bu hastalıkta nöbet geçirmek tanı için yeterli olmuyor!

Coronavirüsten korunmak için sıvı desteğini aksatmayın

Coronavirüsü ile savaşanlar nasıl tedavi ediliyor?

Aşıkken beyin kendini olumsuz her şeye kapatıyor!

Aşkın gözü gerçekten körmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.