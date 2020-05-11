Covid-19 krizi Avrupa'da göçmen işçi gerilimini körüklüyor

Avrupa'nın birçok ülkesinde çilek, portakal, kavun, domates ve kuşkonmazlar toplanmayı bekliyor fakat koronavirüs salgını ülkeleri zorlu kararlarla karşı karşıya getirdi. Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır bu ürünleri, sırf bu iş için hasat döneminde sınırları geçen yüzbinlerce mevsimlik tarım işçileri topluyor. Fakat Guardian gazetesindeki bir habere göre salgın koşullarında göçmen işçilere izin verilip verilmeyeceği ya da hangi koşullarda verileceği bir çok ülkede gergin tartışmalara konu oluyor. Tarım işçisi ihtiyacı içinde olan ülkelerde ürünün tarlada çürümesi ile bu sıkıntılı dönemde 'işlerin yabancılara gitmesi' endişeleri karşı karşıya geliyor. İşçi gönderen ülkeler ise vatandaşlarının sağlığını güvence altına alacak yeterli önlemlerin alınmamasından ve geri dönen işçilerin koronavirüsü ülkeye taşımasından kaygı duyuyor. İspanya: Göçmen işçilere teşekkür borçluyuz Fransa sınırındaki Aragon'un dağ etekleri Avrupa'da göçmen tarım işçileri konusunda kimsenin kuşku beslemediği nadir köşelerden biri. Hem çiftçiler hem de koyunlar göçmen işçileri bekliyor.

İspanya'nın en büyük çiftçi birliği Asaja'nın başkanı Pedro Barato, "Bu insanların bir an önce gelmesini sağlamaya çalışıyoruz çünkü hava ısınıyor ve hayvanların yününü kırkmamız lazım, yoksa felaket olacak" diyor. Bölgede koyun kırkma işinde çalışacak kalifiye işçi ihtiyacı çok büyük. Normal koşullarda bu işi çoğu Güney Amerika'daki Uruguay ve Paraguay'dan gelen göçmen işçiler yapıyor. Barato bölge çapında bu iş için 30 bin mevsimlik göçmen işçiye ihtiyaç olduğunu ancak şu anda bunların 5 bin 500'ünün bulunabildiğini ekliyor. Göçmen işçileri hiçbir zaman sorun olarak görmediklerini söyleyen Barato "Tam tersine onlara teşekkür borçluyuz" diyor. Fakat Avrupa'nın bir çok bölgesinde göçmen tarım işçilerine bu şekilde yaklaşılmadığı da bir gerçek. Almanya: Mevsimlik göçmen işçiler güvende mi? Romanya'nın Cluj kentinden özel izinle ve hemen her gün yapılan seferlerle Almanya'ya gelen binlerce tarım işçisinin, uçakta ve daha sonra çalışacakları yerlere götürüldükleri otobüslerde mesafe kurallarına uyulmadığını gösteren görüntüler, işçilerin güvenliğinin hiçe sayıldığı eleştirilerine yol açtı.