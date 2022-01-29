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Covid-19'la hamsterlar arasındaki bağlantı ortaya çıktı! Yetkililer harekete geçti

29.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hong Kong'da yapılan bir araştırma, Covid-19'un hamsterlardan insanlara bulaşabildiğini gösterdi. Bloomberg'in haberine göre, Hong Kong'da araştırmacılar, hamsterların insanlara Covid-19 bulaştırabileceğine dair kanıtlar buldu ve insanlar arasındaki enfeksiyonları hayvanlara bağladı.

Covid-19'la hamsterlar arasındaki bağlantı ortaya çıktı! Yetkililer harekete geçti

The Lancet dergisinde yayımlanan çalışma, Delta varyantının hamsterdan insana bulaşabildiğine dair ilk belgelenmiş bulguları sağladı.

ÖRNEKLER TEST EDİLDİ

Araştırma için evcil hayvan dükkanlarından toplanan hayvanlardan alınan örnekler test edildi. Testlerin sonucunda birbirinden bağımsız iki "hamsterdan insana bulaşı" vakası görüldü.

Çalışmaya göre, söz konusu hamsterlar, Hong Kong'a ithal edilmeden önce virüse yakalandı ve bu durum, araştırmacılara evcil hayvan ticaretinin Covid-19'un sınırlar ötesine yayılmasını kolaylaştıran bir yol olabileceğini düşündürdü.

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Araştırmacılar çalışmada, "Bu çalışma, evcil hamsterların Covid-19 enfeksiyonunu kapabileceğini ve virüsü insanlara geri iletebileceğini ortaya koyuyor. Hamsterlarda dolaşan Covid-19 virüsü, insanlara bulaşabilir." ifadelerine yer verdi.

FARELERDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Hong Kong'da 18 Ocak'ta bir evcil hayvan dükkânı çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından virüsün birkaç farede görüldüğü, bunun üzerine fareler dahil yaklaşık 2 bin küçük hayvanın itlaf edileceği bildirilmişti.

Tedbir kapsamında, 7 Ocak'tan sonra evcil hayvan dükkanından fare satın alan müşterilerin zorunlu karantinaya alınacağı ve farelerin itlaf edilmek üzere yetkililere teslim edilmesi gerektiği belirtilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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