Covid-19, mevsimsel gribi bitirdi mi?

Covid-19 salgınında mevsimsel grip vakaları rekor derecede azaldı. Kuzey Yarımküre'de her yıl bu mevsimde milyonlarca kişiyi yatağa düşüren hastalık fiilen ortadan kalktı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre şimdi doktorlar, "Bu mevsimde grip neredeyse tamamen silindiyse, neden her mevsim silinmesin? Gribin yayılmasını en fazla hangi adım önleyebilir?" sorularının yanıtlarını arıyor.

Haberde gripten ölmekten kurtulan insanların sayısının yeni pandemide hayatını kaybedenlerin sayısının yanında çok az kalmasına rağmen, bunun Covid-19 salgınında küçük de olsa olumlu bir nokta olduğuna dikkat çekiliyor.

'Tarihi bir fenomenle karşı karşıyayız'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Grip Komisyonu'nda görevli çocuk doktoru Norio Sugaya, "Bu son derece kafa karıştırıcı bir fenomen. İnanılması mümkün olmayan, tarihi bir durum yaşıyoruz" dedi.

WHO'ya göre gribin yayılmasını muhtemelen dünya genelinde bireyler ve hükümetlerin Covid-19'un yayılmasını önlemek için aldığı; maske takılması, insanların bir araya gelmesinin sınırlanması gibi önlemler engelledi.