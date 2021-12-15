COVID-19 Nedeniyle Ölen 800 Bin Amerikalı Anıldı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden 800 bin Amerikalı’yı anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kongre Binası’nın merdivenlerinde yapılan anma törenine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclis Cumhuriyetçi Lideri Kevin McCarthy katıldı.

2021 yılında 450 binden fazla Amerikalı COVID-19'dan öldü

Reuters'e göre 2021'de 450 binden fazla Amerikalı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu yılki ölümlerin pandeminin başlangıcından bu yana ABD'deki tüm COVID-19 ölümlerinin yüzde 57'sini oluşturduğu belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) alınan verilere göre, Amerika’da 2020'de COVID-19'a bağlı ölüm sayısı 385 bin 343'tü.

Reuters'in raporu ayrıca, 1 Ocak ile 30 Kasım arasındaki dönemde G-7 ülkeleri arasında COVID-19 kaynaklı ölümler açısından ABD'nin en üst sırada yer aldığını ortaya koyuyor.

