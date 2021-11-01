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Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti

01.11.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada Covid-19 nedeniyle toplam 5 milyondan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 milyonu geçti

İki yıla yaklaşan salgında toplam vaka sayısı ise 246 milyonu aştı.Dünya'da varlıklı ya da yoksul tüm ülkeleri etkileyen ve sağlık sistemlerini iflas etme noktasına getiren koronavirüs ya da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu aştı.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 1 Kasım 2021 itibarıyla dünyada Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. Toplam vaka sayısı ise 246 milyonu aştı.

Koronavirüs ilk kez Çin'in Vuhan kentinde 2019 Aralık ayında görülmüştü.

Varlıklı ülkeleri vurdu

Yaşamını yitirenlerin yarısı üst ve orta gelir düzeyine sahip ABD,AB, İngiltere ve Brezilya gibi ülkelerde bulunurken, sadece ABD’de 745 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'deki Kolombiya Üniversitesi'ndeki ICAP küresel sağlık merkezinden Dr. Wafaa El-Sadr "Bu pandeminin benzersiz şekilde diğerlerinden farklı olan yönü, en fazla yüksek kaynağa sahip ülkeleri vurmuş olması. Bu Covid-19'un ironisi” şeklinde konuşuyor.

El-Sadr varlıklı ülkelerde uzun yaşam beklentisi nedeniyle Covid-19'a karşı korunmasız olan yaşlı nüfusun fazla olduğuna, kanseri atlatmış kişi sayısının yüksek olduğuna ve bakım evlerinde kalanların sayısının yüksekliğine dikkat çekiyor. Buna karşılık yoksul ülkelerde Covid-19'u daha hafif atlatan çocuk, ergen ve gençler nüfusun önemli bir kısmını oluşturuyor.

Yale Kamu Sağlığı Okulu’ndan bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Albert Ko "Bu, hayatımızdaki belirleyici bir an. Bu 5 milyonluk veriye dahil olmamak ve kendimizi korumak için ne yapmamız gerekiyor?" dedi.

Kayıp sayısı savaşlardan fazla

John Hopkins Üniveritesi verilerine göre yaşamını kaybedenlerin sayısı Los Angeles ve San Fransicso şehirlerinin toplam nüfusuna tekabül ediyor. Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü tahminlerine göre 1950 yılından bu yana ülkeler arasında meydana gelen savaşlarda bu kadar insan yaşamını yitirmedi.

Covid-19 dünyada kalp hastalığı ve inme dışında en fazla ölüme sebebiyet veren üçüncü neden.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının yoksul ülkelerde tıbbi destek almadan evinde ölenler olduğu için aslında çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Virüsün yayıldığı yerlerin değişim gösterdiği ve Rusya, Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkelerini sön dönemde vurduğu belirtiliyor. Bu ülkelerde özellikle yanlış bilgi ve hükümete güvensizlik neticesinde aşılanma oranları çok düşük düzeylerde.

AP / SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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