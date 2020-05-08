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Korona ölümleri için yeni tespit

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırma; Covid-19 ölümlerinin yüksek olduğu ülkelerdeki hastaların D vitamini seviyelerinin, ölüm oranları az olan ülkelerdeki hastalara göre düşük olduğunu ortaya koydu.

Korona ölümleri için yeni tespit

Bilim insanları, D vitamini eksikliği ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı ölümler arasında güçlü bağlantı bulunduğunu tespit etti.

"Nypost.com"un haberine göre, ABD'nin Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, Güney Kore ve Çin'deki hastanelerden topladığı Covid-19 hastalarına ait verileri inceledi.

Araştırmacılar, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüksek bulunduğu ülkelerdeki hastaların D vitamini seviyelerinin, ölümlerin düşük seyrettiği ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğunu saptadı.

Bilim insanları, düşük D vitamini seviyesi ve "sitokin fırtınası" adı verilen aşırı aktif bir bağışıklık sisteminin neden olduğu hiperinflamatuar durum arasında da güçlü bağlantı olduğunu ortaya koydu.

"AKCİĞERLERE CİDDİ ZARAR VEREBİLİR"

Northwestern Üniversitesinden Dr. Ali Daneshkhah, "sitokin fırtınası"nın akciğerlere ciddi şekilde zarar verebildiğini vurgulayarak, "Sitokin fırtınası, hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromuna ve ölüme de yol açabilir" ifadesini kullandı.

AŞIRI DOZ UYARISI

Üniversitesinin laboratuvar sorumlusu Vadim Backman, D vitamini eksikliğinin Covid-19 kaynaklı ölümler üzerinde etkili rol oynayabileceğinin bilinmesinin önemli olduğunu ancak herkesin D vitamini almaya zorlanmaması gerektiğini kaydetti.

Backman, bulgularla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Umarım çalışmalarımız bu alana olan ilgiyi teşvik edecektir. Veriler kanıtlandığı takdirde de yeni terapötik (tedavi edici) hedeflere yönelinebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, D vitamini takviyesi konusunda aşırıya gidilmemesi konusunda da uyarıyor.

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