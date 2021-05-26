Covid-19: Pandemi rüyalarınızı nasıl etkiliyor?

Ramage pandeminin artık çoğu rüyasının arka planına egemen olduğunu ve bazen "dünyanın en normal şeyiymiş gibi öksürme korkusu" hissettiğini de söylüyor.

İskoçya'nın Dundee kentinde yaşayan Fiona Ramage rüyasını "Plaj boyunca yürüyorum. Su köpek balıklarıyla dolu ve ben insanlar niçin sosyal mesafeye dikkat etmiyor diye düşünüyorum" diye anlatıyor.

Bu sorulara bir çok izleyicimiz rüyalarını anlatarak yanıt verdiler.

Salgınla değişen yaşamlarımız bir yılı çoktan doldururken, rüyalarımızın bu "yeni normal"e nasıl uyum sağladığını sizlerin rüya anlatıları üzerinden inceledik.

Daha sonra teker teker ülkeler kapanma önlemleri ilan edip okulları kapattığında, hapiste tutulmak ya da ani bir matematik sınavına girmeye mecbur olmak gibi rüya temaları çoğalmaya başlıyor.

Barrett, salgının birinci dalgası dünyayı sardığında bir çok kişinin tehdit unsurları içeren rüyalar gördüklerini anlatıyor. Bunlar bazen böcek saldırıları, bazen nefes alamama kabuslar oluyor.

ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi'nden psikolog Deirdre Barrett, internetten yaptığı bir kamuoyu araştırmasında 15 bin rüya topladı.

Biz, sadece dinleyicilerimizin bazılarının rüyalarını gözden geçirdik ama bilim insanları bu konu üzerinde aylardır araştırmalar yürütüyor.

Şili, Santiago'dan Mariela Cortes ise, rüyalarının iyice gerçek üstü bir yere evirildiğini anlatıyor: "Kedilerin köpeklerin bile maske takmasını istediğim oluyor ama takmıyorlar" diyor.

"Çoğunlukla evden çıkmıyor. Ama rüyalarında babasıyla benim maskeli olduğumu ve ailede herkesin ellerini yıkadığını anlatıyor."

Ne var ki aradan altı ay kadar bir zaman geçtiğinde Dr Barrett, insanların maske takmayı unutma ya da kalabalık bir yerde başkalarının maskesiz olduğunu görme konulu rüyalarda ciddi bir artış olduğunu belirledi.

Dr Barett ilk etapta yaygın rüyaların virüse yakalanma korkusunu yansıttığını, zamanla bunların yerini giderek toplum tarafından yargılanma kaygısının almaya başladığını söylüyor.

"Bir çok rüya 'maskemi takmayı unutmuşum' diye gidiyor ve rüyayı gören çevredekilerden utanıyor. Çevredeki insanların onların maskesiz olduğunu farketmesi, bazen maskesiz dolaşmaktan daha önemli olmaya başlıyor.

Süpermarkette maskesiz

Gerçekten BBC'ye yazan izleyicilerimiz arasında da çok sayıda bu tür maske endişesi örneklerine rastladık.

Nottingham'dan Diletta de Cristofarro "Alışveriş merkezi gibi kalabalık bir yerdeyim. Birdenbire maskem olmadığını fark ediyorum. Etrafımdakilerin de maskesi yok. Tehlikede olduğumu hissediyor ve yakınımdaki insanlardan rahatsızlık duymaya başlıyorum" diyor.

Cambridgeshire'dan Naomi Harvey ise henüz önlemler gevşetilmeden rüyasında yeğenini kucakladığını görmüş. Ve o anda etraftaki aile üyelerini fark ediyor ve pandemiyi hatırlıyor. "Kuralları ihlal etmenin ve herkesi tehlikeye atmış olmanın paniğini hissederek uyandım" diyor.