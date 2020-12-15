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Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek?

15.12.2020 10:55 | Son Güncelleme:
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Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek?

Dünyanın en az yüzde 60'ı aşılanana kadar koronavirüs pandemisinin ciddiyetini koruyacağını söyleyen Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, bağışıklık gelişmeden pandemiyi bitirmenin imkansız olduğunu belirtti.

Devam eden aşı tartışmalarına yönelik olarak, tüm aşıların Covid-19’a karşı bağışıklık yanıtı oluşturduğuna dikkat çeken Kömürcüoğlu, “Ülkemize gelen, ulaşabildiğimiz aşıyı olmak en doğru yaklaşım gibi görünüyor” dedi.

Çin'den kısa bir süre içinde gelmesi beklenen SinoVac aşısı ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen aşı haberleri bir çok sorunun da aklımıza takılmasına neden oldu. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldığında hepimizin aklında aynı sorular vardı: “Bu virüs ne zaman sona erecek?” ve “Aşısı bulunabilecek mi?” Şimdi ise aklımızda, “Hangi aşı daha iyi?”, “Aşı olmalı mıyım?” gibi pek çok yeni soru var.

Kendisi de faz-3 çalışmaları kapsamında SinoVac aşısı olmuş bir hekim olarak tüm bu soruları yanıtlayan TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, şu bilgileri verdi: “Covid-19 pandemi sürecinde birden çok aşı piyasaya verilme aşamasına geldi. İngiltere gibi bazı ülkelerde aşı yapılmaya başladı. Ancak henüz ‘pandeminin sonuna geldik’ diyebilmek için çok erken. Dünya nüfusunun en az yüzde 60’ı aşılanana ve yaygın bağışıklık elde edilene kadar salgın ciddiyetini korumaya devam edecektir.”

6 AYDA BİR YENİLENMESİ GEREKECEK

Aşı üretiminin de bir kapasitesi olduğunu hatırlatan Kömürcüoğlu, “Yaygın bağışıklık oluşturulana kadar bir süre geçecek ve bu süreçte hastalık yayılmaya devam edecek. Ne yazık ki halen aşılar ile elde edilen bağışıklık çok uzun süreli değil. Grip aşısı gibi en az 6 ayda bir tekrar aşılama gerekecek” dedi.

ULAŞABİLDİĞİMİZ AŞIYI OLMALIYIZ

Aşı geliştirme sürecinde farklı yöntemler kullanıldığını, bunların etkinlik ve yan etkilerinin test edildiği faz-3 çalışmaların da yeni yayınlanmakta olduğunu dikkat çeken Kömürcüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Aşıların birbirine göre üstünlükleri ve dezavantajlı yönleri var. Ancak salgın sürecinde bunların hepsinin Covid-19’a karşı bağışıklık yanıtı oluşturduğunu ve ülkemize gelen, ulaşabildiğimiz aşıyı olmak en doğru yaklaşım gibi görünüyor.”

KENDİ DENEYİMİNİ AKTARDI

Faz-3 çalışması kapsamında kendisi de Sinovac aşısı olan Kömürcüoğlu, bu deneyimini şöyle paylaştı: “Sağlık çalışanlarında artan Covid-19 riski nedeniyle aşılama çalışmasında sağlıkçılara öncelik verildi. Kısa dönemde ciddi bir yan etkisi görmedik, grip aşısına benzer yan etkiler yaşadık. Aşının etkileri 2. doz yapıldıktan sonra yaklaşık bir ay içinde ortaya çıkmaya başlıyor. Kişiler aşı olsa da hastalık geçirebiliyor. Ancak aynı grip aşısında olduğu gibi hastalığın daha hafif formda geçirilmesi bekleniyor.”

YENİ NORMAL İLE YAŞAMA DEVAM

Sinovac aşısının faz-3 çalışma sonuçlarının bu hafta içinde açıklanmasının beklendiğini belirten Kömürcüoğlu, şunları söyledi: “Aşılama süreci başladığında grip aşısı benzeri yaş ve ek hastalıklara göre öncelik sırası belirlenerek yapılmaya başlanacak. Bu nedenle, bu kışı yoğun tedbirlerle/ kısıtlamalarla ve ‘maske-mesafe-hijyen’ kurallarına dikkat ederek geçireceğiz. Yaygın aşılama sonrası, 2021’nin ikinci yarısında daha rahat olabiliriz. Ancak Covid-19 birkaç yıl daha gündemimizde kalacak ve yeni normal ile yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor.”

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