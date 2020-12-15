Covid-19 pandemisi ne zaman bitecek?

Devam eden aşı tartışmalarına yönelik olarak, tüm aşıların Covid-19’a karşı bağışıklık yanıtı oluşturduğuna dikkat çeken Kömürcüoğlu, “Ülkemize gelen, ulaşabildiğimiz aşıyı olmak en doğru yaklaşım gibi görünüyor” dedi.

Çin'den kısa bir süre içinde gelmesi beklenen SinoVac aşısı ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen aşı haberleri bir çok sorunun da aklımıza takılmasına neden oldu. Covid-19 tüm dünyayı etkisi altına aldığında hepimizin aklında aynı sorular vardı: “Bu virüs ne zaman sona erecek?” ve “Aşısı bulunabilecek mi?” Şimdi ise aklımızda, “Hangi aşı daha iyi?”, “Aşı olmalı mıyım?” gibi pek çok yeni soru var.

Kendisi de faz-3 çalışmaları kapsamında SinoVac aşısı olmuş bir hekim olarak tüm bu soruları yanıtlayan TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, şu bilgileri verdi: “Covid-19 pandemi sürecinde birden çok aşı piyasaya verilme aşamasına geldi. İngiltere gibi bazı ülkelerde aşı yapılmaya başladı. Ancak henüz ‘pandeminin sonuna geldik’ diyebilmek için çok erken. Dünya nüfusunun en az yüzde 60’ı aşılanana ve yaygın bağışıklık elde edilene kadar salgın ciddiyetini korumaya devam edecektir.”