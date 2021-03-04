Covid--19 pandemisinde egzersize uzak kalmayın! Öyle bir etkisi var ki...

ovid- 19 pandemisi sürecinde pek çok insan virüsten korunmak isterken aslında hareketsiz bir hayat tarzına geçtiğini belirtiyor. Ancak sağlıklı yaşamın en önemli koşullarından birinin spor ve düzenli egzersizler olduğunun unutulmaması gerekiyor. Haftanın belirli günlerinde kişinin kendisine en uygun egzersizleri yapması, ruh- beden dengesini de olumlu etkileyerek bu sürecin daha konforlu atlatılmasına yardımcı oluyor. Memorial Hizmet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Sofu, koronavirüs sürecinde egzersiz planlaması ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

SAĞLIKLI KALIP STRES VE KAYGILARINIZI YENEBİLİRSİNİZ

Düzenli egzersizin beden ve ruh sağlığı üzerinde pek çok farklı yararı vardır. Aktif ve düzenli spor alışkanlığının faydalarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kan dolaşımı rahatlatır

Akciğer ve kalp fonksiyonlarının ideal seviyeye gelmesini sağlar.

HDL adı verilen iyi kolesterol seviyesi yükselirken LDL adı verilen kötü kolesterol seviyesini azaltır.

Kan basıncı (tansiyon) ve kan şekerini seviyesini düzenler.

Kas gücü ve dengenin gelişimi ile aktivite kapasitesi yükseltir.

Kronik yorgunluk ve tükenmişlik sendromu riskini en aza indirir.

Bağışıklık sistemi düzenli egzersiz sayesinde güçlenerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

Zararlı toksinlerin atılması ve stresin azalması ile hayat enerjisini yükseltir. Spor alışkanlığı depresyon riskini azalttığı gibi depresyonun tedavisine de yardımcı olur.

Kadınlarda kemik erimesi riskine karşı koruyucu olan düzenli egzersiz, kemik erimesi olan hastaların tedavisine de yardımcı olur.

Spor yapan kişilerde dejeneratif eklem hastalıkları (kireçlenme) ve kıkırdak bozuklukları görülme oranı en aza inerken refleksler kuvvetlenir, kronik boyun, sırt ve bel ağrılarını azaltır.

KENDİNİZE EN UYGUN EGZERSİZİ SEÇİN

Düzenli egzersiz programına başlamadan önce mutlaka sağlık kontrollerini yaptırmak gerekir. Tıbbi tarama testleri ile genel sağlık kondisyonunun tespiti yapıldıktan sonra kişiye uygun spor türü ve egzersiz programı seçilir. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmemesi için sporun uygun bir ortamda yapılmasının önemi kadar egzersize başlamadan önce mutlaka ısınma-germe-açma periyodu uygulanması önemlidir. Planlanan egzersiz süresinin yaklaşık %25’i kadar (örneğin 60 dakikalık egzersiz için 15 dakika) ısınma-açma-germe periyodu ile vücut spora hazır hale getirilmelidir. Egzersiz sonunda ise esneme hareketleri ile vücudun soğuma periyodunu ihmal edilmemelidir. Düzenli spor yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıralanabilmektedir: