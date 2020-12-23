Covid-19: Salgın döneminde 50 kişi birlikte yaşamanın faydaları

Bir çiftlikte 50 kişi birlikte yaşayan tarım kolektifinin üyeleri, koronavirüs salgını döneminde yaşam biçimlerinin çok büyük faydasını gördüklerini anlatıyor.

Grup 1974 yılında Suffolk bölgesinde 28 hektarlık bir arazinin içindeki çiftlikte ortak bir yaşam kurmuş.

Ama özellikle son zamanlarda kendilerine katılmak için başvuranların sayısında büyük bir artış olmuş.

Kolektiften 71 yaşındaki David Hodgson kriz döneminde ortak becerilerini paylaşarak birarada yaşamanın büyük bi şans olduğunu söylüyor.

"Grubumuz içindeki farklı beceriler hepimizin işine yarıyor" diyen Hodgson, "dikkatli ve uyanık" davranmak ve hep birlikte çalışmak suretiyle topluluğun şu ana kadar Covid'den kaçınmayı başardığını da ekliyor.

Tarım kolektifinde 99 yaşında bir kişi de dahil koronavirüs karşısında daha korumasız bir çok kişi de yaşıyor.

Kendilerini izole ettiler

Kolektif, salgının duyulmasıyla birlikte Mart ayı başlarından itibaren, daha hükümet herhangi bir tedbir açıklamadan haftalar önce, kendi önlemlerini almış.

Düzenli olarak bir araya gelen grup, önlemleri ve ihtiyaçlarını sürekli gözden geçiriyor, güncelliyor.