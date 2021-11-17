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Covid-19 salgını: Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı

17.11.2021 06:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Sağlık Hizmeti NHS'in verilerine göre, pandemi döneminde ülkedeki çocuklarda obezite ciddi derecede arttı.

Covid-19 salgını: Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) verilerine göre, pandemi döneminde ülkedeki çocuklarda obezite ciddi derecede arttı.

Kayıtlar, 2019-2020'de ilkokula giden çocuklarda yüzde 10 olan obezite oranının 2020-2021'de yüzde 14'e yükseldiğini gösteriyor.

İlkokul son sınıftaki öğrencilerdeki obezite oranı ise yüzde 21'den 25'in üstüne çıktı. Yoksul bölgelerde bu oranların kimi zaman iki katına çıktığı gözlemlendi.

BBC'ye konuşan çocuk doktoru Dr. Max Davie bu artışın "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Davie, sokağa çıkma yasaklarının temel etken olabileceğini ancak başka sebeplerin de görmezden gelinemeyeceğini aktardı, yoksulluğun obezitedeki önemini vurguladı.

Obezite sağlığı üzerine çalışan sivil toplum kuruşu Obesity Health Alliance'tan Caroline Cerny de yoksulluğun oynadığı rolü belirtti.

Cerny BBC'ye, "Çocuk sağlığını iyileştirmek için abur cubur tüketiminin engellenmesi gerekiyor" dedi.

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