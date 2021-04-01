HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı

Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı

01.04.2021 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 17 ülkede yapılan bir araştırmaya göre Covid-19 salgını, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki doğum sırasında anne ve bebek ölümlerinin üç katına çıkmasına yol açtı.

Covid-19 salgınında doğum sırasında anne ve bebek ölümleri üç katına çıktı

Çarşamba günü İngiltere'deki Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan uluslararası veri araştırmasının sonuçlarına göre, hamilelikler son bir yılda hem anneler hem de bebekler için daha tehlikeli hale geldi.

17 ülkeden gelen 40'tan fazla araştırmanın verilerinin değerlendirildiği çalışmaya göre, hamilelerin sağlık hizmetlerine erişimi pandemi döneminde kısıtlandı. Bunda hem sağlık merkezlerindeki doluluk hem de hamile kadınların koronavirüs kapma korkusuyla hastanelere gitmemeyi tercih etmesi etkili oldu.

Araştırma kapsamına alınan ülkeler Türkiye, Hollanda, ABD, Kanada, İngiltere, Botswana, İtalya, Hindistan, Çin, Danimarka, İsrail, Japonya, Nepal, Meksika, İrlanda ve Brezilya ile Hong Kong bölgesi oldu.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki, St George Üniversitesi'nden Prof. Asma Khalil, "Covid-19 salgını sağlık sistemleri üzerinde derin etkilere yol açtı. İşleyişteki sıkıntılar, normalde önüne geçilebilecek birçok yeni doğan ve anne ölümüne yol açtı. Çoğu da düşük ya da orta gelirli ülkelerde meydana geldi.

Lancet Global Sağlık dergisinde yer alan sonuçlara göre, ölü doğumların sayısı da bu dönemde arttı.

Sağlıklı doğumlar sonrası meydana gelen post-partum, yani lohusalık depresyonu, annelikle ilgili kaygı bozuklukları ve annelerin ruh sağlığında bozulma da büyük oranda arttı.

Hindistan'daki Tıp Eğitimi ve Araştırmaları Postgraduate Enstitüsü'nden Jogender Kumar, "Kaynakları yetersiz olan ülkelerde, değil salgın normal zamanlarda bile hamilelerin ve yeni doğum yapan kadınlarla yeni doğan bebeklerin düzenli kontrolü bir hayli zorken, Covid-19 salgını gelişmiş ülkelerle aralarındaki bu farkı iyice artırarak bir uçuruma çevirdi." yorumunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
ABD'den Rusya ile ilgili 'agresiflik' mesajıABD'den Rusya ile ilgili 'agresiflik' mesajı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

ABD'den Ukrayna'ya 'Rusya'nın agresifliğine karşı yanınızdayız' mesajı

ABD'den Rusya ile ilgili 'agresiflik' mesajı

Facebook, gelininin Donald Trump'la yaptığı röportajın paylaşımını engelledi

Bu kez de röportajını engellediler

Pentagon'un 22 milyar dolarlık ihalesini Microsoft kazandı

Birçok ülkenin bütçesinden daha fazla! Milyarlarca dolarlık ihaleyi kazandı

Brezilya'da Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandı

Brezilya'da Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandı

ABD ve Rus Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD ve Rusya arasında kritik görüşme

Avusturya Başbakanı Kurz: Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek

Avrupa'daki aşı krizi sonrası harekete geçtiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.