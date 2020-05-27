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COVID-19 Salgınında Dünya Genelinde Ölü Sayısı 350 Bini Geçti

27.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı, 350 binin üzerine çıktı. Vaka sayısı da resmi açıklamalara göre 5 milyon 700 bini geçti

COVID-19 Salgınında Dünya Genelinde Ölü Sayısı 350 Bini Geçti

Corona virüsü salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden kişi sayısı, 350 binin üzerine çıktı. Vaka sayısı da resmi açıklamalara göre 5 milyon 700 bini geçti.

Öte yandan aldığı önlemlerle hastalıkla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olarak anılan Güney Kore'de 49 gün sonra yeniden vaka sayısında artış görüldü.

Hali hazırda Latin Amerika hastalığın yeni Merkez üssü olma durumunda. Brezilya’da dün 24 saatte, bin 39 kişi hayatını kaybetti. Bu, bir günde, bir ülkede görülen en yüksek can kaybı olarak kayıtlara geçti. Brezilya’da şu ana kadar salgın nedeniyle 24 bin 593 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da da son 24 saatte 6 bin yeni vaka görüldü ve ülke genelindeki vaka sayısı 150 binin üzerine çıktı.

Meksika’da da son olarak 501 kişinin daha salgın nedeniyle öldüğü 3 bin 455 kişide de virus tespit edildiği açıklandı.

Öte yandan Yeni Zelanda, ülkedeki hastanelerde Corona virüsü nedeniyle tedavi gören kimsenin kalmadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca ülkede halen Corona virüsü taşıdığı bilinen sadece 21 kişinin kaldığını açıkladı.

Yeni Zelanda ve Avustralya, kendi aralarında seyahatlerin başlaması konusunda görüşmeler yürütmeye başladı.

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