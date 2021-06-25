COVID-19 Sanılandan Daha Erken Yayılmaya Başlamış Olabilir

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, COVID-19 hastalığı Çin’de sanılanın aksine daha erken bir tarih olan Ekim 2019’da ortaya çıkmış olabilir.

İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nden uzmanlar yaptıkları bir çalışmayla COVID-19’un Çin’de yayılmaya başladığı tarihin Ekim ayının ilk günleriyle Kasım ayının ortaları arasındaki dönemde yayılmaya başlamış olabileceğini ortaya koydular.

Dünya’da Ocak 2020 tarihi itibariyle yayılmaya başlayan Corona virüsü salgınının ilk ortaya çıkış tarihinin 17 Kasım olabileceği tahmini yapılıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ilk COVID-19 vakası 2019 yılının Aralık ayında bildirilmiş ve salgının başlangıç noktasının şehirdeki vahşi hayvan pazarı olabileceği ifade edilmişti.

Ancak daha öncesinde tespit edilen vakaların bu hayvan pazarıyla bağlantılı kişiler olmadığına işaret ediliyor. Bu da salgının vahşi hayvan pazarından yayılmaya başladığı iddialarını çürütüyor.

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart ayında yayımlanan bir başka araştırmada da salgının Wuhan’da görülmesinden önce bulaşmaların başlamış olabileceği ifade edilmişti.

Bu hafta ABD’nin Seattle şehrindeki bir araştırma merkezi tarafından yayımlanan raporda da Çin’in erken dönemdeki bazı COVID-19 vakalarına dair kayıtları sildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü de Çin’de bazı kayıtların yetkililer tarafından silindiğinin tespit edildiğini doğruladı.

