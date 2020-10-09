HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı

Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüs hastalarını hayatta tutmak için mücadele verirken Gaziantep’te refakatçi gibi hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı.Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanede meydana geldi.

Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı

Sağlık çalışanları gece gündüz demeden korona virüs hastalarını hayatta tutmak için mücadele verirken Gaziantep’te refakatçi gibi hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanının cep telefonunu çaldı.
Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Covid-19 servisinde görevli bir sağlık çalışanı hastalarla ilgilendiği sırada hastaneye giren hırsız, koridorda bir süre yürüdükten sonra etrafı kolaçan ederek dinlenme odasına girdi. Odada bulunan cep telefonunu çalan hırsız hızlıca hastaneden çıkarak kayıplara karıştı.

Dinlenmek için geldiğinde fark etti
Bir süre sonra dinlemek için odaya gelen sağlık çalışanı cep telefonunun olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Polisin hastanedeki güvenlik kameralarını incelemesi sonucu kimliği tespit edilen hırsız kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Covid-19 servisinde hayat kurtarırken cep telefonu çalındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Uzmanından çarpıcı koronavirüs açıklaması: Orada 11 saat yaşayabiliyorUzmanından çarpıcı koronavirüs açıklaması: Orada 11 saat yaşayabiliyor
Şoke eden Ali Kırca öldü iddiasıŞoke eden Ali Kırca öldü iddiası
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
İşte AYM'nin Enis Berberoğlu kararının gerekçesi!
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı
Hamam pozlarını paylaştı!
Hamam pozlarını paylaştı!
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanışıp buluştukları erkeklerin içeceğine uyku ilacı atıp gasp ettiler
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
İstanbul Boğazı'na çöp aktı
İstanbul'da şoke eden görüntü! Çöp aktı
İstanbul'da vakalar yeniden artışa geçti! İl sağlık müdürü uyardı
Vakalar yeniden artışa geçti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz'den okullarla ilgili dikkat çeken uyarı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken uyarı
Dr. Tutku Taşkınoğlu: Koronavirüs ciltte 11 saat yaşayabiliyor
Uzmanından çarpıcı koronavirüs açıklaması: Orada 11 saat yaşayabiliyor
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış
Kan donduran siyanürlü intiharda yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.