Covid-19 seyahat düzenlemeleri: İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldığına dair haberler doğru mu?

BBC Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye'den İngiltere'ye yapılacak seyahatlerle ilgili düzenlemelerde yapılmış herhangi bir değişiklik bulunmuyor ve Türkiye'nin "kırmızı listeye" alındığı yönündeki iddialar da doğruluk taşımıyor.

Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye'den İngiltere'ye seyahat edenlerin pasaport kontrolünde 72 saat önce alınmış negatif PCR test sonucu göstermeleri, varıştan sonraki 10 gün verecekleri adreste ev karantinasında kalmaları ve ikinci ile sekizinci gün test yaptırmaları koşulları devam ediyor.

İngiltere'nin ülke dışından gelenlere uyguladığı bu kurallar, "kırmızı liste" olarak tanımlananlar dışında kalan tüm ülkelerden yapılan seyahatler için geçerli.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin ise 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine, otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

BBC'ye bilgi veren İngiltere hükümet kaynakları, Türkiye ile ilgili mevcut düzenlemelerde herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve "kırmızı listeye" dahil edilmesine dair şu aşamada bir çalışma olmadığını söyledi.