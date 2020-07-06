Covid-19 sırasında otellerdeki kötü hijyen koşulları pes dedirtti!

Program ekibi, New York’taki lüks şehir otellerine giderek otel çarşaflarına yıkanabilir sprey kullanarak ve yalnızca UV ışınlarıyla görülebilen bir işaret bıraktılar. Ertesi gün aynı otellere tekrar giden ekip, bıraktıkları işaretlerin yerinde durduğunu gördü. Bu, çarşafların yıkanmadığı anlamına geliyordu. Geçmiş yıllarda karşılaşıldığında hoş karşılanmayacak olan bu durum, pandeminin yaşandığı 2020 yılında kabul edilemez olarak değerlendirildi. Inside Edition tarafından gerçekleştirilen uygulamada, televizyon ekibi yıkanabilir jellerle yalnızca çarşaflara işaret bırakmakla kalmadı; masa, televizyon, dolap gibi yüzeylere de dokunarak buraların temizlenip temizlenmediğini kontrol etmek istedi. Ekibin video olarak da paylaştığı araştırma, 454 bin kişi tarafından izlendi. ÇARŞAF VE HAVLULAR UV IŞINIYLA KONTROL EDİLDİ Daha kötüsü ise, bu otellerin bir kısmı oldukça yüksek gecelik ücretlere sahip, hijyen konusunda dikkatli olduğu düşünülen Manhattan’ın lüks otelleri arasında. HYATT PLACE ZİYRETİ

ERTESİ GÜN Inside Edition’un haberinde, ertesi gün Times Meydanı’nda bulunan Hyatt Place’e giden ekip çarşaf ve yastık kılıflarında hala bir gün önce bıraktıkları işaretlerle karşılaştı. Masa temizlenmiş ve havlular değiştirilmiş olmasına rağmen televizyon kumandasının sterilize edilmediği ortaya çıktı. HAMPTON INN ZİYARETİ ERTESİ GÜN Times Meydanı’ndaki Hampton Inn’de yapılan incelemede çarşafların değiştirilmediği, uzaktan kumanda ve termostatın silinmemiş olduğu ortaya çıktı. TRUMP HOTEL ZİYARETİ ERTESİ GÜN Trump International Hotel’de ise yastık kılıflarının değiştirilmediği; ancak çarşafların değiştirildiği ortaya çıktı. Hyatt Place ve Hampton Inn görevlileri ortaya çıkan bulgulardan ötürü endişelerini dile getirirken, Trump International Hotel ekibi Inside Edition tarafından ortaya çıkarılan görüntüleri reddederek, görüntülerin sahte olduğunu iddia etti. Inside Edition tarafından yapılan araştırmanın videosuna ise sosyal medyada bir çok yorum geldi; "Büyük oteller, gözle görülür şekilde kirlenene kadar çarşafları ve yorganları değiştirmiyor. Bunlardan birinde kaldığımda yaşayarak öğrenmiştim. Çok fazla odaları var ve odalarla ilgilenecek yeterli sayıda insan çalıştırmıyorlar."