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COVID-19 Tedavisi Görenlerin Üçte Birinde Böbrek Yetmezliği Ortaya Çıkıyor

14.05.2020 14:21 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre, New York’ta Corona virüsü tedavisi gören hastaların üçte birinden fazlasında, böbrek yetmezliği sorunu ortaya çıktı. Bu kişilerden yüzde 15’inin diyalize bağlandığı belirtildi

COVID-19 Tedavisi Görenlerin Üçte Birinde Böbrek Yetmezliği Ortaya Çıkıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, New York’ta Corona virüsü tedavisi gören hastaların üçte birinden fazlasında, böbrek yetmezliği sorunu ortaya çıktı. Bu kişilerden yüzde 15’inin diyalize bağlandığı belirtildi.

Söz konusu araştırma, New York eyaletinin en büyük sağlık kurumu, Northwell Sağlık tarafından yapıldı.

Araştırmayı kaleme alanlardan biri olan Dr. Kaner Jhaveri “Tedavi için gelen 5 bin 449 hastadan yüzde 36,6’sında akut böbrek yetmezliği sorunu geliştiğini gördük” dedi.

Akut böbrek yetmezliği, böbreklerin işlevini kaybederek filtreleme özelliğini kaybetmesi anlamına geliyor. Dr. Jhaveri yaptığı açıklamada, böbrek yetmezliği sorunu ortaya çıkan kişilerden yüzde 14,3’nün diyaliz cihazına bağlanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çalışmanın, şu ana kadar Corona hastalarındaki böbrek rahatsızlığını inceleyen en detaylı araştırma olduğu belirtiliyor. Hastaların özellikle tedaviye başlanmasından sonraki ilk 24 saat içerisinde böbrek yetmezliği sorununun ortaya çıktığı belirtiliyor. Hastalardan yüzde 37,3’ünde ilk 24 saatte bu sorunun görüldüğü ifade ediliyor. Diğer vakalarda da solunum cihazına bağlanma sürecinde böbrek yetmezliğinin görüldüğüne dikkat çekiliyor.

Dr. Jhaveri, solunum cihazına bağlanan 1000 hastanın yüzde 90’ında böbrek yetmezliği sorununun ortaya çıktığının görüldüğünü belirtiyor.

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