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Covid-19 tedavisinde C vitamini takviyesi işe yarıyor mu?

17.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Covid-19 tedavisinde C vitamini takviyesi işe yarıyor mu?

Koronavirüsten korunmak için C vitamini ve çinko takviyesinin önemli olduğu ile ilgili uyarılar yapılması üzerine ABD'de araştırma yapan sağlık uzmanları, koronavirüs tedavisinde C vitamini ve çinkonun önemli bir etkisinin bulunmadığını söyledi.

C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı
C vitamini ve çinkonun Kovid-19 tedavisinde önemli bir etkisine rastlanmadı

ABD’de Cleveland Clinic’ten bilim insanları, çinko ve C vitaminlerinin Kovid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemlemek üzere çalışma yürüttü.

Bilim insanlarının 214 Kovid-19 hastasını incelendiği çalışmada, Nisan-Ekim 2020 tarihleri arasında bazı hastalar standart tedavi görürken, bazılarına ise standart tedavinin yanı sıra çinko glukonat (50 mg) ve C vitamini (8000 mg) verildi.

Araştırma sonucunda, C vitamini ve çinko alan hastalarla, standart tedavi uygulanan hastalar arasında semptomların şiddetinde ve süresinde önemli bir farka rastlanmadığı tespit edildi.

Cleveland Clinic'in Göğüs ve Kalp Damar Enstitüsünden Milind Desai, Kovid-19 hastalarında C vitamini ve çinkonun standart bakıma kıyasla bir tedavi olarak etkisiz olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Araştırmanın ayrıntıları Jama Open Network dergisinde yayınlandı.

AA

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